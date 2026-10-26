Главные новости за 26 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
Число погибших при массированной атаке БПЛА на Воронежскую область в ночь на 26 октября достигло трех человек, количество раненых выросло до 39. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Воронеже после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города. Многие из раненых — пассажиры поезда, на который упали обломки БПЛА. Над регионом сбили 113 беспилотников, 70 — над Воронежем.
Яковлевский ГОК «Северстали» в Белгородской области приостановил работу после атаки беспилотников 26 октября. Удары вывели из строя электроподстанцию, снабжающую предприятие электроэнергией. На комбинате началась эвакуация шахтеров. По данным компании, там работает 2 тыс. человек. В 20:10 «Ъ-Черноземье» сообщили, что энергоснабжение восстановлено.
В Курске к отоплению подключили все социальные учреждения, кроме находящихся на капремонте, и многоквартирные дома, за исключением 21 здания. Завершить наладку системы отопления планируют до конца недели. За минувшую неделю жители областного центра направили около 750 жалоб на отопление, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Число пострадавших при ракетном ударе по промышленной зоне Ельца Липецкой области 25 октября выросло до семи человек. За медицинской помощью обратился 55-летний мужчина с осколочным ранением грудной клетки. Его госпитализировали, операцию планируют провести 27 октября.
Жители Орла продолжают приносить цветы к заводу, пострадавшему от ракетного удара 23 октября. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что власти планируют утвердить меры поддержки семей пострадавших. Также поручено определить число сотрудников, которых отправят в простой. От удара погибли четыре человека.
В Тамбовской области сохраняются перебои с обеспечением аграриев дизелем, несмотря на улучшение ситуации на АЗС. По состоянию на 25 октября бензин АИ-92 продавали на 165 из 214 заправок, АИ-95 — на 173, дизель — на 185. На большинстве заправок «Роснефти» и «Лукойла» отменили схему «чет-нечет». Власти не зафиксировали ажиотажного спроса после снятия ограничений.