Votour подкатывается к продажам
Каковы перспективы марки на российском авторынке
На российский рынок выходит новый автомобильный бренд. Отечественный холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo объявили о запуске марки Votour. Под таким названием будут выпускать кроссоверы и внедорожники. Платформой для новых моделей послужит Jetour, суббренд концерна Chery.
Как сообщают СМИ, первые модели по характеристикам будут совпадать с бензиновыми модификациями Dashing с объемом двигателя 1,5 и 1,6 л. Сейчас компания Defetoo развивает в России марки Tenet, Jeland и Esteo. У нового бренда есть и другие конкуренты, отмечает шеф-редактор журнала «Движок» Роман Зубко:
«Это ничто иное, как уже известный на нашем рынке бренд Jetour. Это автомобили, которые изначально позиционировались концерном Chery как машины для семейных путешествий на дальние расстояния. У нас прежде всего были известны такие модели, как Tiggo 7 Pro, Jetour X90 Plus и X70 Plus.
В линейке нового бренда Votour будет три модели. Скорее всего, Dashing станет одной из них, потому что она одна из самых популярных. В целом Jetour — это автомобили Chery, построенные на той же платформе, но чуть-чуть с другими кузовами и дизайном. В этом же сегменте представлен Belgee. Вот, пожалуй, это единственный прямой конкурент».
По данным издания «Деловой Петербург», производство машин на платформе Jetour будет разделено между заводами «Автотора» и холдинга «АГР». Локализация Votour позволит включить модели бренда в перечень машин, которые разрешено использовать для работы в такси наравне с Jetour Dashing, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Jetour популярны в абсолютно разных ценовых категориях и сегментах. Они успешно конкурируют в том числе и внутри своего концерна с другими марками. Понятно, что на российском рынке переименование вряд ли негативно скажется на их перспективах: как брали Jetour, так будут покупать и Votour. Мы надеемся, что последний также войдет в список автомобилей, которые можно использовать для работы в такси. Эта машина точно для этого пригодная. Но нужно понять планы по локализации. Пока широких обсуждений не было. В целом можно ожидать, что автомобили этой марки будут локализовываться в России, потому что они здесь имеют очень неплохие перспективы».
По сообщениям игроков рынка, первые машины под брендом Votour начнут поставлять в дилерские центры до конца года.