Votour подкатывается к продажам

«Jetour популярны в абсолютно разных ценовых категориях и сегментах. Они успешно конкурируют в том числе и внутри своего концерна с другими марками. Понятно, что на российском рынке переименование вряд ли негативно скажется на их перспективах: как брали Jetour, так будут покупать и Votour. Мы надеемся, что последний также войдет в список автомобилей, которые можно использовать для работы в такси. Эта машина точно для этого пригодная. Но нужно понять планы по локализации. Пока широких обсуждений не было. В целом можно ожидать, что автомобили этой марки будут локализовываться в России, потому что они здесь имеют очень неплохие перспективы».