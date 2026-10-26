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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Курске 21 дом до сих пор не подключили к отоплению

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александра Мулевина, все социальные учреждения, кроме тех, в которых идет капитальный ремонт, подключены к теплу. Подключены также все многоквартирные дома, кроме 21 здания в Курске. Вопрос обсуждался на совещании облправительства 26 октября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Необходимо время на стравливание воздуха. Неделя уйдет на выравнивание температурного режима. До пятницы все работы будут проведены, УК отработают по каждому стояку, по каждой квартире», — подчеркнул господин Мулевин.
По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, за минувшую неделю из областного центра поступило порядка 750 жалоб по теплу.
«Понимаю, что процесс включения отопления — небыстрый. Но каждый год подключение к теплу выглядит как битва, хотя наступление холодного времени года не является неожиданностью. Рассчитываю, что снегопад не вызовет необходимость вести войну»,— заявил господин Хинштейн.
Глава администрации Курска Евгений Маслов в свою очередь пояснил, что проблемы с подключением тепла возникли в районе, где была «хаотичная застройка с нарушением этажности».
В середине октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Воронеже к отопительному сезону не подготовили более 170 домов. Основной причиной отставания от графика стала передача домов ООО «Стандарты управления».
Денис Данилов