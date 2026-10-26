В Курске 21 дом до сих пор не подключили к отоплению

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александра Мулевина, все социальные учреждения, кроме тех, в которых идет капитальный ремонт, подключены к теплу. Подключены также все многоквартирные дома, кроме 21 здания в Курске. Вопрос обсуждался на совещании облправительства 26 октября.