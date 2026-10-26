В Курске 21 дом до сих пор не подключили к отоплению
По информации министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александра Мулевина, все социальные учреждения, кроме тех, в которых идет капитальный ремонт, подключены к теплу. Подключены также все многоквартирные дома, кроме 21 здания в Курске. Вопрос обсуждался на совещании облправительства 26 октября.
«Необходимо время на стравливание воздуха. Неделя уйдет на выравнивание температурного режима. До пятницы все работы будут проведены, УК отработают по каждому стояку, по каждой квартире», — подчеркнул господин Мулевин.
По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, за минувшую неделю из областного центра поступило порядка 750 жалоб по теплу.
«Понимаю, что процесс включения отопления — небыстрый. Но каждый год подключение к теплу выглядит как битва, хотя наступление холодного времени года не является неожиданностью. Рассчитываю, что снегопад не вызовет необходимость вести войну»,— заявил господин Хинштейн.
Глава администрации Курска Евгений Маслов в свою очередь пояснил, что проблемы с подключением тепла возникли в районе, где была «хаотичная застройка с нарушением этажности».
В середине октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Воронеже к отопительному сезону не подготовили более 170 домов. Основной причиной отставания от графика стала передача домов ООО «Стандарты управления».