Власти Тамбовской области заявили о сохранении рисков на рынке топлива
В Тамбовской области продолжаются локальные проблемы с обеспечением аграриев дизельным топливом. Несмотря на позитивную динамику в розничном сегменте, региональные власти пока не считают рынок полностью стабилизировавшимся. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве заявил губернатор Евгений Первышов.
По состоянию на 25 октября бензин АИ-92 продавали на 165 из 214 автозаправочных станций (АЗС) региона, АИ-95 — на 173, дизельное топливо — на 185. Все виды топлива были в наличии на 158 заправках, а на 28 станциях топливо не реализовывали.
С 23 октября на большинстве АЗС «Роснефти» и «Лукойла» отменили схему «чет-нечет», при которой возможность заправиться зависела от даты и первой цифры государственного номера автомобиля. Ограничения сохранили только в Жердевском и Мордовском округах. Как сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Эдуард Никулин, отмена правила «чет-нечет» не вызвала ажиотажного спроса и очередей, а объемы реализации нефтепродуктов на текущей неделе прогнозируются на уровне предыдущей.
В регионе организован ежедневный мониторинг остатков и логистических маршрутов вертикально интегрированных нефтяных компаний, что позволяет формировать запасы с горизонтом планирования в две недели. Информация о наличии топлива на АЗС публично обновляется на ресурсах облправительства.
Тем не менее господин Первышов подчеркнул необходимость сохранять мониторинг из-за внешних рисков. По его словам, на устойчивость поставок влияют удары ВСУ. В частности, глава Тамбовской области упомянул сегодняшнюю массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой произошли пожары на промышленных объектах, в бизнес-центре, жилом доме, дачных поселках, на стадионе и в гаражном кооперативе. Из-за атаки два человека погибли, еще 17 получили ранения.
«Еще раз подчеркиваю: расслабляться не стоит. Вот в любой момент ситуация может поменяться. Мы прекрасно видим, какие угрозы террористического характера несут ВСУ. На сегодняшний день смотрели новости? У нас там пассажирский поезд поражен, и погибшие есть, и точно так же атаки идут на промышленный сектор, промышленные предприятия. Поэтому, безусловно, ситуация непростая»,— отметил губернатор Тамбовской области.