Власти Тамбовской области заявили о сохранении рисков на рынке топлива

«Еще раз подчеркиваю: расслабляться не стоит. Вот в любой момент ситуация может поменяться. Мы прекрасно видим, какие угрозы террористического характера несут ВСУ. На сегодняшний день смотрели новости? У нас там пассажирский поезд поражен, и погибшие есть, и точно так же атаки идут на промышленный сектор, промышленные предприятия. Поэтому, безусловно, ситуация непростая»,— отметил губернатор Тамбовской области.