Аборты прячут от греха подальше
Президент поручил изменить выдачу поисковиков по запросам о прерывании беременности
Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о приоритетной выдаче в поисковиках ресурсов в поддержку женщин при запросах об абортах. Ранее с этой идеей выступала Валентина Матвиенко. По ее мнению, сначала нужно показывать центры помощи семье, а уже потом клиники. Пока неясно, как будет устроен механизм: приоритетная индексация технически возможна, но сама по себе не гарантирует преимущества в выдаче, говорит эксперт. Перестановка ссылок вряд ли изменит решение женщины без реальной поддержки, отмечает психолог.
По итогам майского заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2026 года представить предложения об изменении поисковой выдачи по запросам об абортах. «Представить предложения по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности»,— сказано в документе.
С идеей изменить поисковую выдачу по запросам об абортах ранее выступила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что в первую очередь пользователю нужно показывать информацию о центрах помощи семье и женщинам в трудной жизненной ситуации, а уже затем — сайты клиник. Госпожа Матвиенко попросила ИТ-компании поддержать идею, потому что «каждая спасенная детская жизнь — уже победа». В то же время глава Совфеда подчеркнула, что речь не идет о запрете абортов — окончательное решение должно оставаться за женщиной.
Сейчас до конца непонятно, как именно будет устроен механизм приоритетной выдачи такой информации в поисковиках и какие конкретно ресурсы отберут для показа. В Минцифры, Минздраве, «Яндексе» пояснений не предоставили.
Основатель сервиса «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев поясняет, что технически приоритетная индексация возможна.
Поисковые системы, напоминает он, уже умеют приоритетно обходить и индексировать страницы, которые считают важными, и ничто не мешает добавить в очередность индексации наличие сайта в отдельном справочнике, хотя это и потребует «дополнительной работы инженеров» и создания нормативных актов. «Необходимо определить само понятие "поисковая система" — возможно, речь не только о "Яндексе", но и о встроенных в нейросети системах,— а также четко задать либо список ресурсов, либо критерии, что считается таким ресурсом. Сейчас из поручения это непонятно,— комментирует господин Севальнев.— Приоритетными обычно считаются ресурсы с повышенным доверием и частым обновлением ценной информации: СМИ, соцсети, UGC-платформы, которые могут добавлять страницы в индекс за минуты или секунды».
В то же время, напоминает эксперт, приоритетная индексация не даст преимущества в выдаче: она обеспечивает лишь более полное и быстрое попадание в индекс и снижает риск выпадения страниц, не влияя на ранжирование и позиции. «Страница выдачи — это большой набор элементов, где видные места занимает реклама. В "Яндекс.Директе" есть динамические места выдачи, позволяющие сайту, уже находящемуся в топе, подняться, например, с одиннадцатого места на первое с пометкой зеленой стрелочкой»,— поясняет он. В случае с медицинской тематикой, добавляет Дмитрий Севальнев, пользуются этим в основном сайты коммерческих клиник, поскольку именно они готовы платить за привлечение аудитории.
Клинический и перинатальный психолог, специалист психологической платформы Alter Елена Медведева указывает, что на решение части женщин предложенная президентом мера действительно может повлиять, так как первые ссылки чаще открывают и перестановка результатов выдачи меняет маршрут поиска помощи.
Но важны, по словам эксперта, и другие факторы: желание женщины стать матерью, психологическая готовность, ощущение безопасности и уверенность в будущем.
«Перестановка ссылок сама по себе не создает этих условий, а поиск — лишь один из источников помощи. Подруги и родственники могут подсказать другие пути. А если решение об аборте принято, перенаправление в центр, который его не проводит, может затянуть получение медицинской помощи, не изменив намерения»,— говорит Елена Медведева. По мнению психолога, помимо чисто технических мер важны добровольность консультирования, достоверная информация и реальная помощь, на которую женщина сможет рассчитывать и после рождения ребенка.