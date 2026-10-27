Аборты прячут от греха подальше

Что уже сделано для сокращения числа абортов

С 2023 года в РФ реализуется комплекс мер, затрагивающих регулирование абортов. Значительная часть инициатив исходит от Минздрава и регионов.В августе 2023 года Мордовия стала первым субъектом, где ввели запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности, то есть уговоры, подкуп или обман с целью побудить женщину к аборту. К ноябрю 2025 года такие законы действовали уже в 23 субъектах. В отдельных субъектах (например, в Вологодской области) некоторые клиники стали проводить аборты только по медицинским показаниям. В октябре 2023 года Минздрав ограничил доступ к препаратам для медикаментозного аборта — мифепристону и мизопростолу, включив их в перечень средств, подлежащих предметно?количественному учету.В 2024 году продолжилась тенденция добровольного отказа ряда частных клиник в разных регионах — в Татарстане, Курской области, Крыму и других — от проведения абортов. В этом же году в ряде субъектов усилили практику доабортного консультирования, для чего врачи стали применять специальные речевые…