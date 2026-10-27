Прекращение огня у Алешек продлится до конца недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что первый день локального перемирия прошел без сообщений о нарушениях: все продвигается по согласованному при посредничестве США плану. Украинская сторона также сообщила о соблюдении договоренностей. При этом гуманитарная операция, предусматривающая доставку помощи и эвакуацию жителей, пока находится на подготовительном этапе.