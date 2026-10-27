Прекращение огня у Алешек продлится до конца недели
Режим тишины в районе херсонского города Алешки, где утром 27 октября началась гуманитарная операция, продлится до 22 часов 59 минут 1 ноября включительно. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. С украинской стороны информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, назвав это «самой большой деэскалацией с 2022 года».
По данным первой леди США Мелании Трамп, которая играет координирующую роль в проведении гуманитарной операции, «географические рамки» режима прекращения огня расширены за пределы города, «чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарных конвоев». Об этом госпожа Трамп написала вечером 27 октября в соцсети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что первый день локального перемирия прошел без сообщений о нарушениях: все продвигается по согласованному при посредничестве США плану. Украинская сторона также сообщила о соблюдении договоренностей. При этом гуманитарная операция, предусматривающая доставку помощи и эвакуацию жителей, пока находится на подготовительном этапе.
По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, жителей, которые захотят покинуть город, могут эвакуировать в Крым, Ростов-на-Дону и другие российские регионы. Для этого уже подготовлены транспорт и пункты временного размещения. Содействие обещают оказать даже тем, кто намерен отправиться на территорию под контролем Украины.
Главным препятствием остается состояние дороги. По словам губернатора, передвижение осложняют остовы сгоревших машин, мины и иные взрывоопасные предметы. До начала перевозки людей необходимо расчистить маршрут и обеспечить безопасность движения. Непосредственное проведение гуманитарной миссии предварительно намечено на 29 октября.
По оценке Владимира Сальдо, в Алешках остаются около 2 тыс. человек, в городе отсутствуют электричество и газ. Помимо эвакуации, гуманитарная операция предусматривает доставку продуктов, медикаментов и других предметов первой необходимости для тех, кто откажется уезжать.
Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп 23 октября. В согласовании миссии также участвовали Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.