Рублем по штабам

Правительственный законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях ст. 19.5–5 о неисполнении решений оперативного штаба региона или высшего должностного лица субъекта. За это правонарушение, если оно не содержит уголовно наказуемого деяния, граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. (для последних также предусмотрено приостановление деятельности до 90 суток). Срок давности по новой статье составит три года.