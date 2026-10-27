Рублем по штабам
Госдума поддержала штрафы за нарушение региональных запретов
Госдума 27 октября в первом чтении одобрила поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за неисполнение решений региональных оперативных штабов. Депутаты сошлись во мнении, что вводимые санкции станут дополнительной гарантией реагирования на угрозы безопасности, особенно в условиях проведения спецоперации. Некоторых парламентариев не устроил слишком маленький размер наказания.
Правительственный законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях ст. 19.5–5 о неисполнении решений оперативного штаба региона или высшего должностного лица субъекта. За это правонарушение, если оно не содержит уголовно наказуемого деяния, граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. (для последних также предусмотрено приостановление деятельности до 90 суток). Срок давности по новой статье составит три года.
По словам замминистра юстиции Вадима Федорова, регулирование создаст дополнительные гарантии исполнения решений, принятых для реагирования на угрозы безопасности, что «представляется особенно актуальным в условиях проведения спецоперации». Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству поддержал концепцию законопроекта, сообщил его зампред Дмитрий Погорелов («Единая Россия», ЕР), однако рекомендовал ко второму чтению конкретизировать сферу правоотношений, на которую будет распространяться действие новеллы.
В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, кто конкретно будет следить за неисполнением решений. «Там одни начальники в этих оперштабах, сомневаюсь, что замминистра внутренних дел будет составлять протокол»,— заметил Алексей Куринный (КПРФ). В ответ вице-спикер Ирина Яровая (ЕР) растолковала, что полномочиями по возбуждению административных дел, согласно тексту новеллы, будут наделены должностные лица органов госвласти, представители которых входят в составы оперштабов. «Вся эта комплексность означает обязательность и безусловность реализации тех мер, которые обеспечивают безопасность»,— подчеркнула вице-спикер.
«А что именно подразумевается под понятием "решение оперштаба"? Какие документы будут основанием для привлечения к ответственности?» — попросил детальнее разъяснить Алексей Верещагин (ЛДПР).
Оперштабы обладают большим количеством компетенций по разным вопросам, ответил Вадим Федоров, а под решениями, за неисполнение которых наступает ответственность, понимаются, собственно, все решения, зафиксированные документально. «Речь не об абстрактных оперштабах, а об оперштабах, созданных высшими должностными лицами регионов по решению президента»,— добавила Ирина Яровая.
Как ранее сообщал “Ъ”, спектр «штабных» запретов, уже действующих в регионах, весьма разнообразен. Например, в Ростовской области по решению оперштаба нельзя торговать пиротехникой третьего класса опасности, а в Санкт-Петербурге доставщики не могут передвигаться по улице без униформы. Также в большинстве субъектов установлены запреты на съемку и публикацию последствий ударов беспилотников.
По поводу размера штрафов у депутатов возникла заочная полемика. «Не было желания обсудить по поводу увеличения этой ответственности? Все-таки 3–5 тыс. руб. за неисполнение такого важного решения…» — заявил Андрей Альшевских (ЕР). Чуть позже единороссу возразила Нина Останина (КПРФ): «3–5 тыс. руб. для семейного бюджета — ощутимая сумма».
Вводимая норма разработана по аналогии с ответственностью за неисполнение решений национального антитеррористического комитета (НАК), ответил Вадим Федоров. В случае установления иных размеров наказания возникнет необходимость изменить санкции и за игнорирование предписаний НАК, объяснил замминистра, однако прямо сейчас они «не планируются к пересмотру». После этого законопроект был одобрен в первом чтении единогласно.