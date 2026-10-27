ООН: 36 тыс. человек бежали в Кению из-за столкновений на юге Эфиопии

Вооруженные столкновения начались после того, как в городе Мояле, находящемся под совместным управлением двух регионов, был поднят флаг региона Сомали. Конфликт привел к вмешательству федеральных войск Эфиопии. Беженцы, среди которых много женщин и детей, переместились в соседнюю Кению, где также есть своя, кенийская часть того же города.