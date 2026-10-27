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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
МирКонфликты

ООН: 36 тыс. человек бежали в Кению из-за столкновений на юге Эфиопии

Более 36 тыс. человек перешли за последние дни границу Эфиопии и Кении, спасаясь от боев между вооруженными силами эфиопских регионов Сомали и Оромия. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на официальные данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Вооруженные столкновения начались после того, как в городе Мояле, находящемся под совместным управлением двух регионов, был поднят флаг региона Сомали. Конфликт привел к вмешательству федеральных войск Эфиопии. Беженцы, среди которых много женщин и детей, переместились в соседнюю Кению, где также есть своя, кенийская часть того же города.
Кения
Африка

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор