ООН: 36 тыс. человек бежали в Кению из-за столкновений на юге Эфиопии
Более 36 тыс. человек перешли за последние дни границу Эфиопии и Кении, спасаясь от боев между вооруженными силами эфиопских регионов Сомали и Оромия. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на официальные данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Вооруженные столкновения начались после того, как в городе Мояле, находящемся под совместным управлением двух регионов, был поднят флаг региона Сомали. Конфликт привел к вмешательству федеральных войск Эфиопии. Беженцы, среди которых много женщин и детей, переместились в соседнюю Кению, где также есть своя, кенийская часть того же города.