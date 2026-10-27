Reuters: израильская рекламная компания подозревается в слежке за пользователями Starlink
Эксперты по кибербезопасности из TrendAI (подразделение токийской Trend Micro) обнаружили, что израильская Discover-Tech активно использовала рекламные аукционы для сбора данных о пользователях Starlink. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным TrendAI, израильская компания была одним из крупнейших источников цифровой рекламы, показываемой пользователям Starlink от SpaceX. Как установили исследователи, эта реклама могла использоваться для определения их местоположения, деанонимизации или иного наблюдения. Discover-Tech стала одним из ведущих участников аукционов на показ рекламы пользователям Starlink и занимала первое место по ставкам в более чем 100 странах, включая государства, где Starlink запрещен или ограничен.
В отчете TrendAI компания не была названа напрямую, ее обозначили кодовым именем. Позже канадская Citizen Lab и американская Confiant назвали Discover-Tech открыто.
Отмечается, что реклама показывалась внутри десятков чувствительных сетей, принадлежащих СМИ, госструктурам и технологическим компаниям.