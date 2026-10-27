Reuters: израильская рекламная компания подозревается в слежке за пользователями Starlink

По данным TrendAI, израильская компания была одним из крупнейших источников цифровой рекламы, показываемой пользователям Starlink от SpaceX. Как установили исследователи, эта реклама могла использоваться для определения их местоположения, деанонимизации или иного наблюдения. Discover-Tech стала одним из ведущих участников аукционов на показ рекламы пользователям Starlink и занимала первое место по ставкам в более чем 100 странах, включая государства, где Starlink запрещен или ограничен.