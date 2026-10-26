Количество пострадавших при ракетном ударе по липецкому Ельцу выросло до семи

В результате атаки также получил повреждения Елецкий медицинский колледж. По данным министерства здравоохранения, удар повредил фасад и входную группу, частично выбил окна и двери. Внутри пострадала система отопления, оказались затоплены кабинеты на первом и втором этажах. Отопление отключено, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. На время восстановительных работ студентов перевели на дистанционное обучение. Возобновить очные занятия планируется 28 октября, в среду.