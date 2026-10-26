Количество пострадавших при ракетном ударе по липецкому Ельцу выросло до семи
Число пострадавших в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца Липецкой области 25 октября увеличилось до семи человек. Еще один мужчина обратился за медицинской помощью, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В травмпункт городской клинической больницы имени Семашко обратился 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки. Обследование показало наличие инородного тела в мягких тканях — предположительно, металлического осколка.
Мужчину госпитализировали. 27 октября ему проведут операцию.
Накануне стало известно, что количество раненых выросло до шести, хотя первоначально данные поступили об одном пострадавшем. При атаке также погиб охранник предприятия.
В результате атаки также получил повреждения Елецкий медицинский колледж. По данным министерства здравоохранения, удар повредил фасад и входную группу, частично выбил окна и двери. Внутри пострадала система отопления, оказались затоплены кабинеты на первом и втором этажах. Отопление отключено, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. На время восстановительных работ студентов перевели на дистанционное обучение. Возобновить очные занятия планируется 28 октября, в среду.