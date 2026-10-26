Пожары произошли в Воронеже после крупнейшей атаки БПЛА на регион
В результате атаки беспилотников на Воронеж зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях, сообщил губернатор Александр Гусев утром 26 октября. По словам главы региона, обошлось без существенных последствий. Также пожары произошли в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
«Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города»,— заявил губернатор.
Господин Гусев в очередной раз призвал воронежцев не делиться в интернете фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.
«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. По информации губернатора Александра Гусева, значительная часть раненых— пассажиры поезда, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА.