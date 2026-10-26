Пожары произошли в Воронеже после крупнейшей атаки БПЛА на регион

В результате атаки беспилотников на Воронеж зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях, сообщил губернатор Александр Гусев утром 26 октября. По словам главы региона, обошлось без существенных последствий. Также пожары произошли в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.