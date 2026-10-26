На Яковлевском ГОКе идет эвакуация после атаки беспилотников
26 октября Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Северстали» в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате ударов была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Эту информацию подтвердили «Ъ-Черноземье» в компании.
Из-за отключения электроэнергии на комбинате началась эвакуация шахтеров. «Для понимания — это не наша подстанция комбината, которая ранее была атакована. Эта принадлежит не нам, но подает электричество в том числе на предприятие», — уточнили в «Северстали» «Ъ-Черноземье».
По данным компании, пострадавших нет. Сейчас комбинат частично обесточен, проходит подъем шахтеров на поверхность. Оперативные службы и аварийные бригады работают на месте.
«После восстановления полной подачи электричества предприятие продолжит работу в штатном режиме», — добавили в компании.
Яковлевский ГОК — один из стратегических активов «Северстали». Его запасы составляют 9,6 млрд т богатой железной руды Курской магнитной аномалии с содержанием железа до 60–68%. ООО «Яковлевский ГОК» зарегистрировано в 2007 году в Белгородской области, основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Выручка компании в 2021 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. В конце 2025 года «Северсталь» вложила 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение Яковлевского ГОКа для увеличения объемов добычи железной руды до 4 млн т в этом году.
Это уже вторая атака на энергообъекты ГОКа за месяц. «Ъ-Черноземье» сообщал, что 9 октября комбинат работал с ограничениями после удара беспилотника по электроподстанции 7 октября. Тогда объект получил повреждения, однако никто не пострадал. В пресс-службе «Северстали» на тот момент не смогли назвать сроки возобновления работы в прежнем режиме.
UPD: Как добавили в пресс-службе ГОК, шахтеры доставлены на поверхность.