На Яковлевском ГОКе идет эвакуация после атаки беспилотников

Яковлевский ГОК — один из стратегических активов «Северстали». Его запасы составляют 9,6 млрд т богатой железной руды Курской магнитной аномалии с содержанием железа до 60–68%. ООО «Яковлевский ГОК» зарегистрировано в 2007 году в Белгородской области, основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Выручка компании в 2021 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. В конце 2025 года «Северсталь» вложила 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение Яковлевского ГОКа для увеличения объемов добычи железной руды до 4 млн т в этом году.