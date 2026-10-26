У атакованного ВСУ завода в Орле образовался стихийный мемориал

Андрей Клычков также заявил о необходимости привлечь к ответственности всех, кто умышленно и неумышленно распространяет заведомо ложную информацию о последствиях удара. «Тут у нас то какие-то сотни погибших, то кости кто-то вывозит. До абсурда просто доходит. И чуть ли не ядерные пятна и в воздухе витают. Мы вместе с Роспотребнадзором отрабатывали эту ситуацию… Ситуация абсолютно спокойная на сегодняшний день, за исключением тех фактов, где у нас пострадали люди, и им сейчас нужно уделить внимание»,— добавил губернатор.