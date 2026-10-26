У атакованного ВСУ завода в Орле образовался стихийный мемориал
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время оперативного совещания, что жители областного центра несут цветы к заводу в Советском районе, который 23 октября попал под ракетный удар. По его словам, все эти дни граждане собираются у предприятия, высказывают соболезнования.
«Огромное количество звонков из разных регионов с предложением помощи, поддержки — и от наших граждан тоже, вузов»,— добавил господин Клычков.
Глава региона также сообщил, что сегодня планируется подписать постановление о мерах поддержки семьям пострадавших. Также он поручил определить количество сотрудников поврежденного завода, которые будут вынуждены уйти в простой, и проработать механизмы их поддержки. Кроме того, он попросил подчиненных вместе с полицией проработать вопрос восстановления утраченных при пожаре документов завода.
Андрей Клычков также заявил о необходимости привлечь к ответственности всех, кто умышленно и неумышленно распространяет заведомо ложную информацию о последствиях удара. «Тут у нас то какие-то сотни погибших, то кости кто-то вывозит. До абсурда просто доходит. И чуть ли не ядерные пятна и в воздухе витают. Мы вместе с Роспотребнадзором отрабатывали эту ситуацию… Ситуация абсолютно спокойная на сегодняшний день, за исключением тех фактов, где у нас пострадали люди, и им сейчас нужно уделить внимание»,— добавил губернатор.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», удар по промышленному предприятию в Орле был нанесен вечером 23 октября. Господин Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Изначально сообщалось о трех погибших, впоследствии их количество выросло до четырех. Также было известно о 19 обратившихся за медпомощью — сегодня глава региона уточнил, что пострадавшими признаны 17 человек, семеро из них госпитализированы. Следственный комитет РФ заявлял, что будет расследовать уголовное дело.