Главные события недели 19–25 октября в Черноземье

В Черноземье на последней полной неделе октября начали ослаблять ограничения на заправках. Воронежским инвесторам облегчили условия сохранения господдержки. Девелоперы в Воронеже раскрыли планы строительства нового квартала и превращения исторического дома в отель-музей. В судах бизнес спорил о потерях, страховках и таможенных платежах. К концу недели экономическую повестку Черноземья оттеснили трагические события: удары по Орлу и Белгороду унесли жизни мирных жителей.