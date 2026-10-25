Главные события недели 19–25 октября в Черноземье
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В Черноземье на последней полной неделе октября начали ослаблять ограничения на заправках. Воронежским инвесторам облегчили условия сохранения господдержки. Девелоперы в Воронеже раскрыли планы строительства нового квартала и превращения исторического дома в отель-музей. В судах бизнес спорил о потерях, страховках и таможенных платежах. К концу недели экономическую повестку Черноземья оттеснили трагические события: удары по Орлу и Белгороду унесли жизни мирных жителей.
ГК «Развитие» готовит в Воронеже квартал стоимостью более 9 млрд руб. рядом с водонапорной башней Романовской слободы. Историческое окружение застройщик намерен совместить с тремя корпусами высотой от четырех до 32 этажей, а два подземных паркинга предлагает использовать и как укрытия
Дом Фирюпкина в Воронеже должен получить новую жизнь как отель-музей. ГК Хамина планирует начать его восстановление в ноябре и завершить проект через два года. Из бюджета в 240 млн руб. большую часть — 170 млн руб. — составит кредит «Дом.РФ» по программе реставрации памятников
Топливный кризис в Черноземье начал отступать: регионы смягчают ограничения на заправках. В Липецкой области систему «чет-нечет» отменили, в Тамбовской приостановили на большинстве АЗС двух крупных сетей. При этом независимые операторы по-прежнему испытывают сложности с поставками
Ракетный удар по предприятию в Орле 23 октября стал одним из самых тяжелых событий недели. При разборе завалов обнаружили тела трех погибших. Удар затронул и жилые дома — власти начали оценивать повреждения квартир для компенсации ущерба
Еще одной трагедией завершилась неделя в Белгороде: при ночной атаке БПЛА 25 октября погибли два человека, ранения получили 13. Удары пришлись и по всему приграничью региона: всего за сутки в Белгородской области погибли четверо мирных жителей, пострадали 19
Власти Воронежской области снизили риски для инвесторов, не выполнивших итоговые показатели особо значимых проектов. Вместо возврата всей господдержки предусмотрен частичный, а из обязательных критериев исключили выручку и численность работников — контроль за вложениями, налогами и зарплатами сохраняется
Быстрый рост отдельных предприятий пока не вывел бизнес Черноземья в федеральный топ-50. В аналогичный рейтинг по ЦФО попали три компании: воронежские «ДРСУ "Магистраль"» и «ТМК Сервис», а также курские «Агросемена». Всего в макрорегионе насчитали 47 устойчиво растущих фирм
Спор о погибшем поголовье показал, насколько существенны исключения в страховых договорах для аграриев приграничья. Курский «Агропромышленный альянс "Юг"» не добился 300 млн руб. за гибель свиней при вторжении ВСУ: суд применил условие об исключении убытков, связанных с терактами
В Курской области помощь участникам СВО и их семьям получила отдельного уполномоченного — полковника запаса Максима Калуцких. Новому омбудсмену предстоит наладить взаимодействие ведомств и фондов; работать он будет на общественных началах, подчиняясь непосредственно губернатору
Дело Петровской набережной в Воронеже раскрылось с новой стороны в решениях об увольнении Евгения Шишкина и Александра Кима за утрату доверия. Суд усмотрел конфликт интересов при приемке непредусмотренных проектом работ и связал действия экс-чиновников со стремлением создать образ эффективных руководителей
Белгородский «Транспорт будущего» потребовал компенсации от своего бывшего главы Юрия Козаренко — фигуранта дела о хищении 3 млрд руб. при поставках БПЛА. Нынешний иск почти на 10 млн руб. касается оборудования, которое, по версии компании, без необходимых согласований подарили госпредприятию Узбекистана
Липецкий «Моторинвест» выиграл очередной спор о классификации китайских комплектующих: суд отменил почти 6 млн руб. таможенных доначислений и пеней за автомобильные фонари. Вопрос о платежах за собранные на заводе Voyah остается предметом отдельного разбирательства
Восстановление аэропорта «Южный» в Орле уперлось в финансирование: подрядчик исчерпал предусмотренные средства и собственные ресурсы, после чего остановил работы. Для их возобновления власти перенесли на 2026 год 80 млн руб., ранее запланированных на 2028-й
Торги по продаже национализированной тамбовской «Ланты» выдержали вторую проверку ФАС: очередную жалобу на организатора отклонили. Единственным участником продажи осталось АО «Плаза групп», предложившее 223,5 млн руб. при начальной цене 438,2 млн руб.
После двух неудачных попыток в Тамбове нашелся участник третьего этапа развития микрорайона Волжский. Договор на 102 млн руб. решили заключить с местным «Градстройресурсом»: до конца 2032 года здесь предстоит построить семь домов и необходимую инфраструктуру
Имущественный блок правительства Белгородской области возглавил бывший руководитель Краснояружского района Виталий Кутоманов. Среди поставленных перед ним задач — привлечение инвестиций и восстановление пострадавших от атак территорий
В конце недели пришло известие о смерти Михаила Маваши, с 2016 года жившего в Воронеже. Здесь музыкант написал большую часть альбома «Питбуль». Он скончался на 42-м году жизни; его сторонники сообщили о несчастном случае, обстоятельства которого пока не раскрыты официально, а слухи — разнятся.