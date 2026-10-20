Белгородский производитель БПЛА подал в суд на фигуранта дела топ-менеджеров «Эфко»

В пресс-службе «Транспорта будущего» «Ъ-Черноземье» рассказали, что решили взыскать в суде ущерб от действий господина Козаренко. По словам представителей компании, речь идет об оборудовании стоимостью почти 10 млн руб., которое было вывезено в Узбекистан для участия в международной выставке. Там ответчик заключил от имени компании договор, на основании которого продукцию безвозмездно передали местному госпредприятию. При этом, уточняют в «Транспорте будущего», необходимые корпоративные одобрения он не получил, органы управления общества о заключении договора дарения не уведомил.