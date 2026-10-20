Белгородский производитель БПЛА подал в суд на фигуранта дела топ-менеджеров «Эфко»
Белгородский «Транспорт будущего» подал в суд на своего экс-главу Юрия Козаренко
Производитель БПЛА из Белгородской области ООО «Транспорт будущего» и АО «Инновационные беспилотные системы» из Самарской области (собственники не указаны) подали в суд на экс-главу первой компании Юрия Козаренко, который является фигурантом дела о мошенническом хищении 3 млрд руб. при поставках БПЛА. Вместе с ним по делу проходят топ-менеджеры ГК «Эфко», которая ранее контролировала «Транспорт будущего». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в Арбитражный суд Белгородской области на прошлой неделе. Он пока не принят к производству. Размер требований составляет 9,8 млн руб.
В пресс-службе «Транспорта будущего» «Ъ-Черноземье» рассказали, что решили взыскать в суде ущерб от действий господина Козаренко. По словам представителей компании, речь идет об оборудовании стоимостью почти 10 млн руб., которое было вывезено в Узбекистан для участия в международной выставке. Там ответчик заключил от имени компании договор, на основании которого продукцию безвозмездно передали местному госпредприятию. При этом, уточняют в «Транспорте будущего», необходимые корпоративные одобрения он не получил, органы управления общества о заключении договора дарения не уведомил.
Также в компании уверены, что ее бывший гендиректор (занимал этот пост с мая 2022 года по март 2026-го) не обращался за лицензией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, а имущество, вывезенное в режиме временного вывоза, не было возвращено в Россию в установленный срок.
«Мы считаем, что подобные действия нанесли ущерб компании и затронули интересы страны, поскольку речь идет о безвозмездной передаче за рубеж отечественного высокотехнологичного оборудования. В связи с этим мы обратились в суд с требованием о возмещении убытков. Окончательную правовую оценку обстоятельствам даст суд»,— заключили в пресс-службе «Транспорта будущего».
Летом Мещанский райсуд Москвы отправил в СИЗО владельца ГК «Эфко» Валерия Кустова, гендиректора и акционера УК «Эфко» Евгения Ляшенко, замдиректора по развитию группы Екатерину Кустову (невестка Валерия Кустова) и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половчени, а также директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева. Следственный департамент МВД обвиняет основателя ГК и топ-менеджеров компании в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в особо крупном размере. По тому же делу проходят гендиректор «ОптТорга» Александр Гудков и глава компании «Транспорт будущего Самара» («дочка» «Транспорта будущего») Илья Сидоров, а также бывший руководитель белгородского ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. Все трое в начале сентября получили подписку о невыезде в качестве меры пресечения.
По версии следствия, в марте 2025 года компания «Транспорт будущего Самара» получила от Минпромторга субсидию в 88,5 млн руб. Деньги, как полагает МВД, выделили на основании фиктивного договора о поставках со скидкой 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 подконтрольному господину Кустову ООО «ОптТорг». Эти действия расценили как растрату. Основное обвинение в хищении свыше 3 млрд руб. связано с контрактами на поставку 375 БПЛА, которые в 2024 году Минобороны заключило с «ОптТоргом». Следствие сочло их непригодными для использования в зоне спецоперации.