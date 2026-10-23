В Орле приостановили реконструкцию аэропорта «Южный»
Чеченское ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева приостановило реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, подрядчик отработал весь объем средств на 2025–2026 годы и даже выполнил дополнительные работы за свой счет. После этого его запасы были исчерпаны, поэтому исполнение обязательств пришлось поставить на паузу.
Для возобновления реконструкции власти региона вместе с Минтрансом РФ перераспределили средства с 2028-го на 2026 год в объеме 80,3 млн руб. Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» формирует документацию для приемки выполненных работ.
ООО «Альянс 2005» выиграло контракт на завершение реконструкции аэропорта летом 2025 года. Стоимость работ с того момента не изменилась и оценивается в 2,2 млрд руб.
По контракту обязательства нужно исполнить до 30 июня 2028 года, однако в начале 2026 года губернатор Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах сдать объект в 2027-м. При этом к 13 июля готовность «Южного» составляла 15%.