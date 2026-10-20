Липецкий завод Evolute и Voyah добился отмены таможенных доначислений за комплектующие из Китая
Суд отменил таможенные доначисления липецкому «Моторинвесту» за фонари из Китая
Липецкий автопроизводитель ООО «Моторинвест», выпускающий автомобили Evolute и Voyah, оспорил в Арбитражном суде Воронежской области решение региональной таможни о доначислении почти 6 млн руб. платежей и пеней. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Суд признал незаконными действия таможни по переквалификации ввезенных из Китая комплектующих и обязал ведомство вернуть компании необоснованно взысканные средства.
Предметом спора стали задние фонари для автомобилей Evolute, ввезенные из Китая по контракту с Dongfeng Motor. В 2024 году Воронежская таможня решила, что комплектующие должны классифицироваться по иному коду и облагаться по другим ставкам. В результате компании доначислили 5,2 млн руб. пошлин и НДС, а также начислили 771,9 тыс. руб. пеней.
Изначально арбитражные суды первой и апелляционной инстанций поддержали таможню. В июне Арбитражный суд Центрального округа отменил эти решения и направил спор на новое рассмотрение. При повторном изучении дела Арбитражный суд Воронежской области согласился с доводами «Моторинвеста» о неверной классификации товара и признал решения таможенного органа незаконными.
«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электрокаров и гибридов. Завод в Краснинском районе Липецкой области запустили в сентябре 2022 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. На предприятии выпускают электрокары i-JOY, i-SKY, а также гибридный кроссовер i-SPACE.
Отдельно компания продолжает оспаривать решение Центральной акцизной таможни, касающееся 59 автомобилей Voyah, собранных на липецкой площадке. Таможенный орган классифицировал машины как гибриды, способные передвигаться как за счет электродвигателя, так и двигателя внутреннего сгорания. «Моторинвест» настаивал, что автомобили приводятся в движение только электромотором. В августе Арбитражный суд Московского округа при повторном рассмотрении признал решение ведомства незаконным. В сентябре Центральная акцизная таможня подала апелляционную жалобу в 9-й арбитражный апелляционный суд, следующее заседание состоится 26 октября.