Липецкий завод Evolute и Voyah добился отмены таможенных доначислений за комплектующие из Китая

Предметом спора стали задние фонари для автомобилей Evolute, ввезенные из Китая по контракту с Dongfeng Motor. В 2024 году Воронежская таможня решила, что комплектующие должны классифицироваться по иному коду и облагаться по другим ставкам. В результате компании доначислили 5,2 млн руб. пошлин и НДС, а также начислили 771,9 тыс. руб. пеней.