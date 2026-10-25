Число погибших после ночной атаки на Белгород выросло до двух

Один из пострадавших при массированной атаке беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября скончался в больнице. Таким образом, число погибших выросло до двух. По уточненным данным губернатора Александра Шуваева и регионального оперштаба, опубликованных в их в Telegram-каналах, ранения получили 13 человек. Семеро из них находятся в больницах, шестеро лечатся амбулаторно.