Число погибших после ночной атаки на Белгород выросло до двух
Один из пострадавших при массированной атаке беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября скончался в больнице. Таким образом, число погибших выросло до двух. По уточненным данным губернатора Александра Шуваева и регионального оперштаба, опубликованных в их в Telegram-каналах, ранения получили 13 человек. Семеро из них находятся в больницах, шестеро лечатся амбулаторно.
Всего за сутки с 7:00 24 октября до 7:00 25 октября в Белгородской области в результате атак погибли четыре мирных жителя, пострадали 19 человек, в том числе 17-летний подросток.
Помимо двух погибших в областном центре, жертвами атак стали мужчины в селах Вознесеновка Шебекинского округа и Замостье Грайворонского округа. В Вознесеновке дрон атаковал автомобиль: еще один мужчина получил осколочные ранения живота, грудной клетки и рук. Машина сгорела. В Замостье мужчина погиб при ударе FPV-дрона.
В Шебекино пострадали четыре человека. Трое, включая подростка, получили ранения при детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома, еще один мужчина — при атаке на легковой автомобиль. В селе Ближняя Игуменка Белгородского округа вследствие сбития БПЛА пострадала женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода.
По данным господина Шуваева, за сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию региона, восемь раз применяли артиллерию и шесть раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Силы ПВО и другие подразделения сбили и подавили 200 БПЛА.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал об одном погибшем и 14 раненых при ночной атаке на Белгород. В городе повреждены 30 многоквартирных и четыре частных дома, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.
По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следователи и криминалисты фиксируют последствия ударов и устанавливают типы использованных беспилотников.