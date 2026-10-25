Умер живший в Воронеже музыкант Михаил Маваши

На 42-м году жизни умер рэпер Михаил Маваши, который с 2016 года жил в Воронеже. Об этом сообщил один из его сторонников в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Михаил Федорович Маваши». По его словам, музыкант скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Подробности произошедшего не раскрываются.