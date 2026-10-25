Умер живший в Воронеже музыкант Михаил Маваши
На 42-м году жизни умер рэпер Михаил Маваши, который с 2016 года жил в Воронеже. Об этом сообщил один из его сторонников в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Михаил Федорович Маваши». По его словам, музыкант скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Подробности произошедшего не раскрываются.
Автор обращения попросил не распространять слухи и проявить уважение к родственникам исполнителя. Он пообещал сообщить дополнительную информацию после выяснения обстоятельств.
Михаил Маваши (настоящая фамилия — Ниц) родился 29 января 1985 года в Кустанае в Казахстане. Его дебютный альбом «Только правда» вышел в 2009 году. Исполнитель получил известность благодаря песням о спорте, здоровом образе жизни и социальных проблемах. В 2018 году он основал «Маваши group», соединив в творчестве рэп, рок и чтение стихов под музыку.
В Воронеж музыкант переехал в 2016 году. Здесь он написал большую часть композиций альбома «Питбуль», выпущенного в 2017-м. В 2022 году господин Маваши также создал общественное движение «Северный человек», отделения которого появились в разных городах России.