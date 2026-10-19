Белгородское МИЗО возглавил экс-глава Краснояружского района Виталий Кутоманов

«В приграничье его команда работала в сложнейших условиях, в качестве главы округа он ежедневно решал вопросы безопасности и поддержки людей. Такой опыт управления на местах, понимание реальных проблем муниципалитетов и умение брать на себя ответственность сегодня особенно востребованы»,— отметил господин Шуваев.