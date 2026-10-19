Белгородское МИЗО возглавил экс-глава Краснояружского района Виталий Кутоманов
Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Белгородской области возглавил Виталий Кутоманов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Шуваев.
По словам главы Белгородской области, перед новым министром стоят задачи по развитию экономики, привлечению инвестиций и восстановлению пострадавших от атак ВСУ территорий.
«В приграничье его команда работала в сложнейших условиях, в качестве главы округа он ежедневно решал вопросы безопасности и поддержки людей. Такой опыт управления на местах, понимание реальных проблем муниципалитетов и умение брать на себя ответственность сегодня особенно востребованы»,— отметил господин Шуваев.
Виталий Кутоманов родился в поселке Пролетарском Ракитянского района. В 2009–2021 годах он занимал руководящие посты в Юго-восточной дирекции управления движением (филиал ОАО «РЖД»), возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций. С 2021 года занимал должность первого заместителя главы администрации Ракитянского района по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал об утверждении обновленного состава правительства Белгородской области. Должность первого заместителя губернатора — председателя регионального правительства занял Владимир Зверков, работавший с 2023 по 2025 год вице-премьером Донецкой Народной Республики.