ФАС отклонила вторую жалобу на торги по продаже тамбовской «Ланты»

Как и в первой жалобе, имя заявителя не раскрывается. Он указал, что организатор торгов не ответил на его запрос, а также создал условия, при которых его якобы невозможно правомерно отправить. Дело в том, что это нужно сделать не менее чем за пять дней до окончания срока приема заявок, еще два дня дается на ответ. А принять участие в этой процедуре можно было с 3 по 9 сентября, то есть всего в течение семи дней, что, по мнению заявителя, слишком мало. Он уверен, что срок должен был составлять не менее 25 дней.