ФАС отклонила вторую жалобу на торги по продаже тамбовской «Ланты»
Вторую жалобу на действия банка ПСБ как организатора торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи «Ланта» отклонила ФАС. Это следует из решения антимонопольного органа. Предыдущая претензия также была признана необоснованной.
Как и в первой жалобе, имя заявителя не раскрывается. Он указал, что организатор торгов не ответил на его запрос, а также создал условия, при которых его якобы невозможно правомерно отправить. Дело в том, что это нужно сделать не менее чем за пять дней до окончания срока приема заявок, еще два дня дается на ответ. А принять участие в этой процедуре можно было с 3 по 9 сентября, то есть всего в течение семи дней, что, по мнению заявителя, слишком мало. Он уверен, что срок должен был составлять не менее 25 дней.
Рассматривая этот довод, ФАС установила, что запрос был направлен 8 сентября, что не соответствовало установленным требованиям, поэтому ответа на него и не поступило.
Основной довод первой жалобы касался того, что в извещении не были указаны бухгалтерская отчетность за 2025 год, аудиторские заключения, отчет об оценке. Также заявитель установил, что в 2026 году ООО «Ланта» якобы приобрело ряд IP-адресов, которые были оформлены в исключительное пользование некоего ООО «Интех». Этой же компании якобы было передано мобильное приложение оператора связи. По мнению автора претензии, нераскрытие организатором торгов этой информации и «умышленное вовлечение "Ланты" в зависимость от "Интеха"» ограничивают круг потенциальных участников торгов.
В УФАС пришли к выводу, что жалоба не может быть рассмотрена, так как она подана спустя два дня после завершения приема заявок на участие в процедуре.
Единственным участником торгов по продаже 100% долей «Ланты» стало ленинградское АО «Плаза групп», снизившее начальную цену лота на 49%: с 438,2 млн руб. до 223,5 млн руб. Из-за поступления на тот момент одной жалобы договор купли-продажи с компанией запретили заключать до ее рассмотрения.