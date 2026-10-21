ГК Хамина начнет восстанавливать дом Фирюпкина в Воронеже в ноябре за 240 млн

Группа компаний Хамина в ноябре 2026 года планирует приступить к восстановлению дома Фирюпкина в Бауманском переулке, 39, в Воронеже под отель-музей. Бюджет проекта, как рассказал «Ъ-Черноземье» его инициатор Евгений Хамин, составляет около 240 млн руб., из которых 170 млн руб. — кредит «Дом.РФ», остальное — собственные средства ГК. Открытие объекта намечено на 20 ноября 2028 года.