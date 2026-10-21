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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

ГК Хамина начнет восстанавливать дом Фирюпкина в Воронеже в ноябре за 240 млн

Отель-музей планируют открыть в доме-памятнике в 2028 году
Группа компаний Хамина в ноябре 2026 года планирует приступить к восстановлению дома Фирюпкина в Бауманском переулке, 39, в Воронеже под отель-музей. Бюджет проекта, как рассказал «Ъ-Черноземье» его инициатор Евгений Хамин, составляет около 240 млн руб., из которых 170 млн руб. — кредит «Дом.РФ», остальное — собственные средства ГК. Открытие объекта намечено на 20 ноября 2028 года.
Фасад Дома Фирюпкина в Бауманском переулке в Воронеже перед планируемой реставрацией
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Фасад Дома Фирюпкина в Бауманском переулке в Воронеже перед планируемой реставрацией

Егор Снетков / Коммерсантъ

Фасад Дома Фирюпкина в Бауманском переулке в Воронеже перед планируемой реставрацией
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Фасад Дома Фирюпкина в Бауманском переулке в Воронеже перед планируемой реставрацией

Егор Снетков / Коммерсантъ

Фасад Дома Фирюпкина в Бауманском переулке в Воронеже перед планируемой реставрацией
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Фасад Дома Фирюпкина в Бауманском переулке в Воронеже перед планируемой реставрацией

Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетительницы рассматривают картину в интерьере Дома Фирюпкина во время акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах» в Воронеже
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Посетительницы рассматривают картину в интерьере Дома Фирюпкина во время акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах» в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетительница рассматривает художественную работу в Доме Фирюпкина во время акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах» в Воронеже
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Посетительница рассматривает художественную работу в Доме Фирюпкина во время акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах» в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Супруга Евгения Хамина Елена Хамина в образе буфетчицы во время акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах» в Воронеже
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Супруга Евгения Хамина Елена Хамина в образе буфетчицы во время акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах» в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Планы реставрации памятника регионального значения глава ГК Евгений Хамин представил 21 октября на мероприятии «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах». «Мы привлекаем кредиты и вкладываем свои средства. Отдельное спасибо "Дом.РФ", у которого мы кредитуемся: у них есть специальная программа по кредитованию реставрации культурных объектов»,— рассказал господин Хамин.
Основной этап комплексной реставрации запланирован на 2027–2028 годы. Зданию намерены вернуть первоначальный облик и воссоздать утраченные исторические элементы. В отеле-музее планируют рассказать об архитекторе Михаиле Замятнине, первом владельце дома Константине Фирюпкине, истории Воронежа и сохранении его архитектурного наследия.
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия получено 18 июня 2026 года. Подготовительный этап рассчитан на 2025–2026 годы. Он включает историко-архивные, историко-библиографические и инженерно-технические исследования, разработку и согласование проектной документации с управлением по охране объектов культурного наследия. Также предусмотрены получение технических условий на подключение к сетям, подготовка дизайна интерьеров и проекта благоустройства.
По словам господина Хамина, команда занимается домом около двух лет. В исследованиях участвовали специалисты «Зодчих Черноземья» во главе с Еленой Андреевой. Результаты изысканий документированы.
Презентацию проекта сопроводили выставкой живописи в здании памятника. «Сегодня мы на новом этапе»,— заявил господин Хамин, связав дальнейшее возрождение дома с искусством.
Предприниматель также сообщил, что хотел бы восстановить еще несколько объектов культурного наследия. Подходящие здания уже есть на примете, но называть их он пока не стал.

  • Трехэтажный дом Фирюпкина в Бауманском переулке построен в 1914–1915 годах по проекту архитектора Михаила Замятнина как доходный дом предпринимателя Константина Фирюпкина. Здесь же жила семья владельца. В 1920 году здание национализировали и приспособили под коммунальное жилье. В 2019 году дом признали аварийным, затем расселили. В 2021-м его включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения.

  • Как сообщал «Ъ-Черноземье» в феврале 2024 года, мэрия Воронежа выставила здание на торги с начальной ценой 1 руб. Его состояние региональное управление по охране объектов культурного наследия оценивало как неудовлетворительное. Покупателя обязали в течение двух лет со дня заключения договора разработать проектно-сметную документацию по сохранению памятника, а затем в течение трех лет после согласования проекта провести восстановительные работы.

  • В марте 2024 года дом за 7,8 млн руб. выкупило на конкурентных торгах ООО «Спецподряд» — единственный участник, допущенный к конкурсу. Еще три заявки отклонили из-за неполного пакета документов или неподтвержденного поступления задатка. Связь покупателя с ГК Хамина оставалась непубличной вплоть до марта 2026-го, когда девелопер сам сообщил об этом на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Сергей Калашников, Виктория Шевченко