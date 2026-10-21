ГК Хамина начнет восстанавливать дом Фирюпкина в Воронеже в ноябре за 240 млн
Трехэтажный дом Фирюпкина в Бауманском переулке построен в 1914–1915 годах по проекту архитектора Михаила Замятнина как доходный дом предпринимателя Константина Фирюпкина. Здесь же жила семья владельца. В 1920 году здание национализировали и приспособили под коммунальное жилье. В 2019 году дом признали аварийным, затем расселили. В 2021-м его включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в феврале 2024 года, мэрия Воронежа выставила здание на торги с начальной ценой 1 руб. Его состояние региональное управление по охране объектов культурного наследия оценивало как неудовлетворительное. Покупателя обязали в течение двух лет со дня заключения договора разработать проектно-сметную документацию по сохранению памятника, а затем в течение трех лет после согласования проекта провести восстановительные работы.
В марте 2024 года дом за 7,8 млн руб. выкупило на конкурентных торгах ООО «Спецподряд» — единственный участник, допущенный к конкурсу. Еще три заявки отклонили из-за неполного пакета документов или неподтвержденного поступления задатка. Связь покупателя с ГК Хамина оставалась непубличной вплоть до марта 2026-го, когда девелопер сам сообщил об этом на встрече с губернатором Александром Гусевым.