Развитие микрорайона Волжский в Тамбове продолжит местный застройщик за 102 млн

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Градстройресурс» было зарегистрировано в Тамбове в 2025 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 60% компании принадлежит ее гендиректору Александру Ушакову, 40% — Александру Борзых.

Александр Ушаков также владеет и руководит московским застройщиком ООО «ИСС». Он же выступает генеральным директором тамбовского ООО СЗ «ИСС». Кроме того, у него 50% моршанского торговца стройматериалами ООО «Новострой» (вторая половина у Тамары Кругловой). Александр Борзых является единственным учредителем и директором тамбовского строителя жилых и нежилых зданий ООО СЗ «Город ПРО», а также руководит местным же ООО «Агростройсистема» с тем же видом деятельности, которым владеет Ольга Борзых.

По данным портала «Наш. дом. РФ», «Градстройресурс» строит один дом. Речь идет о десятиэтажном кирпичном МКД на улице Павла Строганова в Тамбове на 96 квартир. Предварительная стоимость строительства составляет 576 млн руб. Срок сдачи объекта намечен на четвертый квартал 2028 года.