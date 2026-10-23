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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

Развитие микрорайона Волжский в Тамбове продолжит местный застройщик за 102 млн

Аукцион на третий этап комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Волжский в Тамбове признали несостоявшимся из-за того, что на него поступила только одна заявка. Договор как с единственным участником решили заключить с местным ООО СЗ «Градстройресурс» Александра Ушакова и Александра Борзых. Стоимость соглашения равняется начальной — 101,8 млн руб. Это следует из итогового протокола.

Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

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В рамках третьего этапа на территории площадью 53,1 тыс. кв. м девелоперу предстоит построить шесть девятиэтажных домов и один семиэтажный, благоустроить четыре жилые зоны, возвести котельную, проложить коммунальные сети, а также обустроить улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками. Договор будет действовать до 31 декабря 2032 года.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Градстройресурс» было зарегистрировано в Тамбове в 2025 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 60% компании принадлежит ее гендиректору Александру Ушакову, 40% — Александру Борзых.

Александр Ушаков также владеет и руководит московским застройщиком ООО «ИСС». Он же выступает генеральным директором тамбовского ООО СЗ «ИСС». Кроме того, у него 50% моршанского торговца стройматериалами ООО «Новострой» (вторая половина у Тамары Кругловой). Александр Борзых является единственным учредителем и директором тамбовского строителя жилых и нежилых зданий ООО СЗ «Город ПРО», а также руководит местным же ООО «Агростройсистема» с тем же видом деятельности, которым владеет Ольга Борзых.

По данным портала «Наш. дом. РФ», «Градстройресурс» строит один дом. Речь идет о десятиэтажном кирпичном МКД на улице Павла Строганова в Тамбове на 96 квартир. Предварительная стоимость строительства составляет 576 млн руб. Срок сдачи объекта намечен на четвертый квартал 2028 года.

Два предыдущих аукциона признали несостоявшимися из-за отсутствия участников — начальная стоимость лота на них составляла 111,8 млн руб. Второй этап КРТ Волжского, согласно данным портала ГИС «Торги», пока не разыгрывался. Право на реализацию первого в апреле выиграла структура ГК «Еврострой», принадлежащая депутату Воронежской областной думы Михаилу Гусеву. Сумма сделки составила 260,1 млн руб. В начале августа компания приступила к строительству дома из двух секций стоимостью около 1,1 млрд руб.
Алина Морозова