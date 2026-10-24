Три человека погибли при ракетном ударе по предприятию в Орле
В Орле продолжается ликвидация последствий ракетной атаки на предприятие. В ходе разбора завалов были обнаружены тела трех человек. Об этом утром 24 октября сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Работа экстренных служб продолжается. Администрация города Орла начала обход пострадавших квартир с целью уточнения повреждений для их дальнейшей компенсации. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь»,— заявил глава региона.
По словам господина Клычкова, при ударе использовались ракеты, «произведенные странами НАТО».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», удар по промышленному предприятию в Орле был нанесен вчера, 23 октября. Андрей Клычков подчеркнул, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Большинство пострадавших получили легкие травмы, но некоторым потребовались хирургические операции. Господин Клычков отдельно призвал орловчан ориентироваться на официальные сообщения и не распространять непроверенную информацию. Следственный комитет РФ заявил, что будет расследовать дело о ракетном ударе по заводу в Орле.