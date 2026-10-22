Главные новости за 22 октября. Ростов-на-Дону и область
Ростовская область получит 5,5 млрд руб. на погектарную поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от неблагоприятных условий. По словам губернатора, регион получит наибольший объем средств среди субъектов, для которых предусмотрена эта мера поддержки.
Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы содействовало заключению соглашений о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо между региональным министерством промышленности и энергетики и четырьмя независимыми операторами АЗС.
В Ростовской области предложили ввести штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. За первое нарушение пассажиру будет грозить предупреждение или штраф в размере 2,5 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб. Соответствующий законопроект 22 октября внес в законодательное собрание региона губернатор Юрий Слюсарь.
Ростовская область получит 58,5 млн руб. из федерального бюджета на наращивание объемов экспорта. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, деньги пойдут на поддержку малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки, — и эта субсидия выше, чем закладывалось ранее: в 2025 году область рассчитывала на 49,8 млн руб. на аналогичные цели.
Арбитражный суд Ростовской области отказал Межрайонной инспекции ФНС №23 во взыскании с футбольного клуба «Ростов» 2,8 млн руб. пеней. Суд счел, что налоговый орган пропустил срок обращения за взысканием и не доказал уважительность причин его восстановления.
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о взыскании 3,5 млн руб. убытков с ООО «МИВ», которое, по данным истца, при аренде демонтировало цоколь пьедестала памятника в ростовском парке Плевен.
В Ростовской области начали отбор кандидатов на посты глав 11 муниципалитетов. Отбор касается Багаевского, Волгодонского, Каменского, Константиновского, Дубовского, Мартыновского, Целинского, Милютинского, Мясниковского, Обливского и Родионово-Несветайского районов.