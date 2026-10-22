Ростовской области добавили 58,5 млн рублей на экспортный рывок
Ростовская область получит 58,5 млн руб. из федерального бюджета на наращивание объемов экспорта. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, деньги пойдут на поддержку малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки, — и эта субсидия выше, чем закладывалось ранее: в 2025 году область рассчитывала на 49,8 млн руб. на аналогичные цели.
Общий объем средств, которые регионы получат на стимулирование экспорта в 2026 году, превысит 1,7 млрд рублей. Приоритет — проекты малых и средних предприятий, при условии что они реализуются совместно с региональными экспортными центрами (РЭЦ). Сами субсидии предназначены для частичного покрытия расходов субъектов РФ при запуске и реализации экспортных проектов и программ.
Ожидается, что федеральные ресурсы позволят увеличить объём зарубежных поставок примерно до 3,2 млрд руб.