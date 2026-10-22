Ростовской области добавили 58,5 млн рублей на экспортный рывок

Общий объем средств, которые регионы получат на стимулирование экспорта в 2026 году, превысит 1,7 млрд рублей. Приоритет — проекты малых и средних предприятий, при условии что они реализуются совместно с региональными экспортными центрами (РЭЦ). Сами субсидии предназначены для частичного покрытия расходов субъектов РФ при запуске и реализации экспортных проектов и программ.