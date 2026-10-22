Суд отказал налоговой во взыскании с ФК «Ростов» 2,8 млн рублей пеней
Арбитражный суд Ростовской области отказал Межрайонной инспекции ФНС №23 во взыскании с футбольного клуба «Ростов» 2,8 млн руб. пеней. Суд счел, что налоговый орган пропустил срок обращения за взысканием и не доказал уважительность причин его восстановления. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Как следует из решения суда, спор возник после перерасчета пеней по налоговым обязательствам клуба за 2019–2021 годы. В январе 2023 года «Ростов» представил уточненные налоговые декларации, после чего на его едином налоговом счете сформировалось отрицательное сальдо. Задолженность по налогам была полностью погашена 25 января 2023 года.
Налоговая инспекция пересчитала пени с учетом окончания моратория на применение повышенной ставки. В результате перерасчета сумма пеней увеличилась на 5,5 млн руб., а ранее начисленные пени на 2,8 млн руб. были сторнированы. Именно эту сумму инспекция попыталась взыскать через суд.
При этом налоговый орган не представил доказательств своевременного направления требования об уплате задолженности и принятия решения о ее взыскании. Инспекция признала пропуск срока обращения в суд, но просила его восстановить, ссылаясь на обстоятельства, связанные с перерасчетом пеней.
Суд указал, что о наличии недоимки, на которую начислялись пени, налоговому органу должно было быть известно не позднее 22 января 2023 года. Однако предусмотренные Налоговым кодексом меры взыскания своевременно приняты не были.
Суд также отклонил довод о том, что причиной задержки стало изменение алгоритма начисления пеней в программном обеспечении. По мнению суда, это обстоятельство не создавало объективных препятствий для своевременного расчета задолженности и обращения за ее взысканием. Организационные причины сами по себе не являются основанием для восстановления пропущенного срока.
В результате суд отказал инспекции в восстановлении срока и полностью отклонил иск на 2,8 млн руб. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.