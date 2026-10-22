Суд отказал налоговой во взыскании с ФК «Ростов» 2,8 млн рублей пеней

Суд также отклонил довод о том, что причиной задержки стало изменение алгоритма начисления пеней в программном обеспечении. По мнению суда, это обстоятельство не создавало объективных препятствий для своевременного расчета задолженности и обращения за ее взысканием. Организационные причины сами по себе не являются основанием для восстановления пропущенного срока.