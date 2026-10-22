В Ростовской области независимые АЗС договорились о стабилизации цен на топливо

Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы содействовало заключению соглашений о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо между региональным министерством промышленности и энергетики и четырьмя независимыми операторами АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.