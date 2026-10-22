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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области независимые АЗС договорились о стабилизации цен на топливо

Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы содействовало заключению соглашений о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо между региональным министерством промышленности и энергетики и четырьмя независимыми операторами АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Соглашения подписали ООО «Аякс», ООО «Флэш Энерджи», ООО «Южная нефтяная компания» и индивидуальный предприниматель Олег Маркин.
По данным УФАС, компании ежедневно предоставляют информацию о работе автозаправочных станций. Эти сведения передаются в Минэнерго России для мониторинга топливного рынка и формирования информационной панели (дашборда).
В антимонопольном управлении отметили, что в течение последнего месяца фиксируют снижение розничных цен на топливо на АЗС независимых операторов региона. Конкретные значения снижения стоимости бензина и дизельного топлива ведомство не привело.
Наталья Белоштейн