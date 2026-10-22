Ростовская область получит 5,5 млрд рублей погектарных субсидий для аграриев

Размер субсидии составит 2,7 тыс. руб. на гектар. По решению Минсельхоза России, средства должны довести до аграриев до конца 2026 года. Губернатор отметил, что выплата не компенсирует всех потерь отрасли, но станет существенной помощью для сельхозпроизводителей.