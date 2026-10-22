Ростовская область получит 5,5 млрд рублей погектарных субсидий для аграриев
Ростовская область получит 5,5 млрд руб. на погектарную поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от неблагоприятных условий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, регион получит наибольший объем средств среди субъектов, для которых предусмотрена эта мера поддержки.
Размер субсидии составит 2,7 тыс. руб. на гектар. По решению Минсельхоза России, средства должны довести до аграриев до конца 2026 года. Губернатор отметил, что выплата не компенсирует всех потерь отрасли, но станет существенной помощью для сельхозпроизводителей.
Региональным властям предстоит организовать прием и обработку документов для получения субсидий. По оценке губернатора, ожидается до 4 тыс. заявок.
Еще более 5 млрд руб. направлено по решению премьер-министра Михаила Мишустина на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде. Донские аграрии также смогут участвовать в закупках.
По итогам уборочной кампании 2026 года Ростовская область заняла первое место в России по сбору ранних зерновых. Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 13,6 млн тонн. Среди муниципалитетов региона лидерами по производству зерна стали Мясниковский и Зимовниковский районы.