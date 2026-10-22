В Ростовской области начали отбор кандидатов на посты глав 11 муниципалитетов

В Ростовской области с 28 октября по 16 ноября будут принимать предложения губернатору Юрию Слюсарю о кандидатурах на должности глав 11 муниципалитетов. Об этом сообщается в объявлениях на сайте регионального правительства, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».