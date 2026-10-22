В Ростовской области начали отбор кандидатов на посты глав 11 муниципалитетов
В Ростовской области с 28 октября по 16 ноября будут принимать предложения губернатору Юрию Слюсарю о кандидатурах на должности глав 11 муниципалитетов. Об этом сообщается в объявлениях на сайте регионального правительства, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».
Отбор касается Багаевского, Волгодонского, Каменского, Константиновского, Дубовского, Мартыновского, Целинского, Милютинского, Мясниковского, Обливского и Родионово-Несветайского районов.
Предложения вправе направлять политические партии, представленные в Госдуме или законодательном собрании Ростовской области, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Совет муниципальных образований Ростовской области и Общественная палата региона. Каждый субъект может предложить не более одной кандидатуры.
Документы будут принимать в министерстве региональной политики Ростовской области. Кандидатуры представляются губернатору для последующего рассмотрения и проведения голосования в соответствующих районных собраниях депутатов.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о кадровых изменениях в муниципальной системе Ростовской области. В регионе за две недели подали в отставку 6 районных руководителей. Одновременно региональные власти объявили о назначении временно исполняющих обязанности руководителей в 18 районах и 15 сельских поселениях, 16 из них прежние главы.