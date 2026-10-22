С бывшего арендатора ростовского парка «Плевен» взыскивают убытки за порчу памятника
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о взыскании 3,5 млн руб. убытков с ООО «МИВ», которое, по данным истца, при аренде демонтировало цоколь пьедестала памятника в ростовском парке Плевен. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Исковое заявление 8 октября подал «Центр по сохранению памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону. Речь идет о памятнике советско-болгарской дружбе «Дружба крылатая», установленном в 1974 году. По данным истца, в период аренды компании «МИВ» был демонтирован цоколь пьедестала общей площадью 182,7 кв. м. Центр по сохранению памятников оценил ущерб в 3,5 млн руб., однако добровольно возмещать убытки арендатор не стал — деньги теперь пытаются взыскать через суд.
Судебное заседание назначено на 16 ноября.