С бывшего арендатора ростовского парка «Плевен» взыскивают убытки за порчу памятника

Исковое заявление 8 октября подал «Центр по сохранению памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону. Речь идет о памятнике советско-болгарской дружбе «Дружба крылатая», установленном в 1974 году. По данным истца, в период аренды компании «МИВ» был демонтирован цоколь пьедестала общей площадью 182,7 кв. м. Центр по сохранению памятников оценил ущерб в 3,5 млн руб., однако добровольно возмещать убытки арендатор не стал — деньги теперь пытаются взыскать через суд.