В Ростовской области предложили штрафовать безбилетников на 2,5 тысячи рублей

Сейчас в Ростовской области действуют муниципальные правила оплаты проезда и провоза багажа, однако региональная административная ответственность за их нарушение не установлена. Как отмечается в пояснительной записке министерства транспорта области, это затрудняет борьбу с безбилетным проездом и снижает собираемость выручки перевозчиков.