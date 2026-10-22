В Ростовской области предложили штрафовать безбилетников на 2,5 тысячи рублей
В Ростовской области предложили ввести штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. За первое нарушение пассажиру будет грозить предупреждение или штраф в размере 2,5 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб. Соответствующий законопроект 22 октября внес в законодательное собрание региона губернатор Юрий Слюсарь. С ним ознакомился «Ъ-Ростов».
Документ предусматривает административную ответственность за безбилетный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, следующих по регулярным маршрутам. Штрафовать также предлагают за использование льготной проездной карты другим человеком, проезд по такой карте без регистрации поездки и провоз багажа сверх установленных норм без оплаты.
Сейчас в Ростовской области действуют муниципальные правила оплаты проезда и провоза багажа, однако региональная административная ответственность за их нарушение не установлена. Как отмечается в пояснительной записке министерства транспорта области, это затрудняет борьбу с безбилетным проездом и снижает собираемость выручки перевозчиков.
В качестве одного из примеров в документе приводится Таганрог, где трамваи работают по бескондукторной системе. Оплату проезда проверяют контролеры с помощью переносных терминалов, считывающих данные транспортных и банковских карт.
Рассматривать дела о таких нарушениях, согласно законопроекту, смогут административные комиссии и министерство транспорта Ростовской области. Органы местного самоуправления получат полномочия определять должностных лиц, которые будут составлять протоколы.
В случае принятия закона новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года. Отсрочка необходима для информирования пассажиров и подготовки технической инфраструктуры, говорится в пояснительной записке. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета.