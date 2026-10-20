Рустам Галямов распределил полномочия первого вице-мэра Екатеринбурга
Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов распределил между тремя заместителями полномочия первого вице-мэра, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. Должность вице-мэра стала вакантной после решения губернатора Свердловской области Дениса Паслера утвердить господина Галямова временным руководителем города 12 октября. В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» не стали комментировать изменения до официального объявления соответствующих решений.
По словам собеседника, координировать работу департамента строительства временно будет глава ведомства Алексей Корюков, контроль за департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и департаментом землепользования получил вице-мэр Владимир Гейко, курирование работы администраций всех восьми районов города перешло заместителю главы города — руководителю аппарата мэрии Марине Фадеевой. «Пока все на своих местах, просто раздали полномочия первого заместителя главы»,— добавил источник.
Рустам Галямов работал первым вице-мэром с февраля 2026 года. Ранее, с 2021 года, он трудился рядовым заместителем главы: вначале курировал только строительный блок, с 2023 года в зону его ответственности вошла транспортная сфера (до 2026 года), в 2024-2025 годах контролировал ремонт дорог и благоустройство, с января 2026 года отвечал за департамент землепользования, комитет административных органов и администрации всех восьми районов города.
Господин Галямов сменил на руководящем посту Алексея Орлова, который управлял Екатеринбургом в должности мэра с февраля 2021 года. Градоначальник подал в отставку в связи с избранием депутатом законодательного собрания Свердловской области от «Единой России», 12 октября его заявление одобрила городская дума. Ожидается, что в ближайшее время региональный парламент наделит экс-мэра полномочиями члена Совета федерации — представителя законодательной власти Среднего Урала вместо главы Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александра Высокинского, который в новом созыве получил пост вице-спикера. В разговоре с «Ъ-Урал» председатель заксобрания Дмитрий Жуков пояснил, что кандидат в сенаторы «прошел еще не все согласования». «Нет решения Совета федерации и "Единой России", требуется согласование с генсоветом, бюро высшего совета партии»,— добавил спикер.