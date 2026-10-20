Рустам Галямов распределил полномочия первого вице-мэра Екатеринбурга

Рустам Галямов работал первым вице-мэром с февраля 2026 года. Ранее, с 2021 года, он трудился рядовым заместителем главы: вначале курировал только строительный блок, с 2023 года в зону его ответственности вошла транспортная сфера (до 2026 года), в 2024-2025 годах контролировал ремонт дорог и благоустройство, с января 2026 года отвечал за департамент землепользования, комитет административных органов и администрации всех восьми районов города.