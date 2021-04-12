В Екатеринбурге назначили нового вице-мэра по строительству

Заместителем главы Екатеринбурга, отвечающего за вопросы по строительству, назначен Рустам Галямов, информация об этом появилась на сайте администрации города.

Напомним, эту должность занимал Алексей Бирюлин, он занимал должность вице-мэра с октября 2018 года. Ранее мэр Алексей Орлов анонсировал, что господин Бирюлин перейдет на работу в региональное правительство.

Новый вице-мэр Рустам Галямов в 2010 году работал начальником производственно-технического отдела службы заказчика управы Ленинского округа Тюмени. Затем возглавлял казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) «Управление капитального строительства», являлся вице-президент Федерации бокса Югры. В 2015 году господин Галямов был назначен заместителем министра строительства Свердловской области.