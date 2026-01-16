Мэр Екатеринбурга передал Рустаму Галямову часть полномочий первого вице-мэра

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, который исполняет обязанности первого вице-мэра, получил контроль над департаментом землепользования, комитетом административных органов и администрациями всех восьми районов города. Соответствующее решение градоначальник Алексей Орлов озвучил на аппаратном совещании в пятницу, 16 января, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии. Сам мэр также будет координировать работу правового департамента и департамента по управлению муниципальным имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов (слева) и Рустам Галямов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов (слева) и Рустам Галямов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках изменений из-под кураторства первого вице-мэра Игоря Сутягина вывели все направления, за которые отвечал чиновник. Как сообщал источник «Ъ-Урал», господин Сутягин находится в отпуске, после которого уйдет в отставку. Чиновник занимал пост первого заместителя главы Екатеринбурга с 2021 года.

Рустам Галямов приступил к работе в администрации Екатеринбурга с 2021 года в должности вице-мэра по строительству. С декабря 2023 года он стал также отвечать за вопросы транспорта, с апреля 2025 года — за благоустройство общественных территорий и ремонт дорог. Предполагалось, что для господина Галямова в администрации города создадут вторую должность первого вице-мэра, однако потом этот процесс «поставили на паузу».

Василий Алексеев