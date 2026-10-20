Рябков: подход России к конфликту на Украине не зависит от санкций США

Дональд Трамп не стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. Президент США назвал этот шаг «очень хорошим» для Америки и всего мира. Вместе с тем США и Россия договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию.