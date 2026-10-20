ЕС продолжит предотвращать разработку нефти, газа и угля в Арктике

«Арктика быстро меняется. Она нагревается почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что влияет на экосистемы, меняет образ жизни и жизнь местных сообществ»,— указано в документе. Новые судоходные маршруты и освоение ресурсов, считают в ЕК, усиливают политическую напряженность, конкуренцию и повышают военную активность в регионе.