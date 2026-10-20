ЕС продолжит предотвращать разработку нефти, газа и угля в Арктике
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала обновленную арктическую стратегию Евросоюза (ЕС). Из нее следует, что ЕС намерен и дальше не допускать разработки нефти, угля и газа в регионе.
«Арктика быстро меняется. Она нагревается почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что влияет на экосистемы, меняет образ жизни и жизнь местных сообществ»,— указано в документе. Новые судоходные маршруты и освоение ресурсов, считают в ЕК, усиливают политическую напряженность, конкуренцию и повышают военную активность в регионе.
В предыдущей стратегии от 2021 года содержалось положение о стремлении к «многостороннему юридически обязательному соглашению», которое запрещало бы дальнейшую разработку запасов углеводородов в Арктике и прилегающих к ней регионах. В обновленной версии этого пункта нет, отмечает Reuters.
Новый документ разделен на четыре блока, каждый из которых фиксирует, что ЕС собирается делать в Арктике в ближайшие годы: укрепление безопасности, реагирование на изменения климата, развитие экономической системы и поддержка местных жителей. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнули, что в новой стратегии отдельное внимание уделено усилению безопасности.