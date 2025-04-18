Вице-мэр попал под сокращение

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов уходит в отставку. Решением главы города Алексея Орлова его должность сокращена, а обязанности перераспределены между другими заместителями мэра. Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер раскритиковал уборку улиц, за которую отвечал господин Бубнов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов работал вице-мэром с 2018 года

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов работал вице-мэром с 2018 года

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О решении сократить должность заместителя главы Екатеринбурга, курирующего уборку улиц и вопросы благоустройства, Алексея Бубнова сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале. По его словам, структура администрации будет изменена. Полномочия по координации уборки и содержания улиц будут переданы вице-мэру Владимиру Гейко, который сейчас отвечает за ЖКХ и экологию. Курировать благоустройство общественных территорий и ремонт дорог будет Рустам Галямов, отвечающий за строительство и работу транспорта.

Свое решение господин Орлов объяснил оптимизацией. «Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города»,— написал мэр. Он напомнил, что на уборку улиц обратил внимание и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с журналистами 15 апреля.

«Это прямая ответственность и задача администраций. У глав огромное количество задач и ответственности, далеко не на все хватает ресурсов, они ограниченны, но вот порядок, чтобы было чисто, убрано, подстрижено, чтобы не было грязи — это прямая обязанность»,— подчеркнул господин Паслер.

Алексей Орлов пообещал, усилить системы контроля и мониторинга, «чтобы каждый профильный специалист понимал ответственность за результат».

Алексей Бубнову 51 год. В структурах администрации Екатеринбурга работает с 2003 года. С 2004 по 2010 год находился в должности заместителя главы Кировского района по вопросам экономики и строительства. С 2013 года по 2014 год курировал вопросы экономики и финансов в должности заместителя министра образования Свердловской области. С 2010 по 2013 год работал заместителем руководителя регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО (Центрального военного округа). С 2014 по 2018 год возглавлял Счетную палату администрации Екатеринбурга. Должность вице-мэра занимал с 2018 года, когда главой города был избран Александр Высокинский.

За время работы вице-мэром Алексей Бубнов неоднократно сталкивался с критикой, в первую очередь — по поводу недостаточной уборки улиц от грязи или от снега. Но это не помещало ему остаться одним из троих вице-мэров, сохранивших пост после назначения мэром Алексея Орлова в 2021 году.

Впрочем, претензии к работе господина Бубнова не прекратились. Так, в 2021 году уборку снега раскритиковали члены общественной палаты города, в 2022 году прокуратура вынесла предостережение Алексею Бубнову и семи руководителям районных ДЭУ об ответственности за нарушение законодательства при очистке дорог города от снега. Зимой 2023 года, когда в Екатеринбурге выпало рекордное за 106 лет количество снега, жители города пожаловались на недостаточную уборку улиц, а затем прокуратура города внесла представление мэру Алексею Орлову об устранении нарушений содержания улично-дорожной сети города.

В 2023 году Алексей Бубнов лишился части полномочий: мэр Алексей Орлов передал вопросы транспортной сферы в ведение Рустама Галямова. Тогда мэр заявил, что это нормальная практика, которая позволит повысить квалификации эффективность работы и квалификацию заместителей.

Политолог Анатолий Гагарин назвал решение об отставке Алексея Бубнова неожиданным.

«Так много об этом говорили, что никто не ожидал»,— сказал он. Господин Гагарин отметил, что сфера деятельности вице-мэра была «не очень благодарной», поскольку во многом зависела от условий погоды. Эксперт отметил, что дополнительные полномочия могут стать возможностью для усиления позиций Рустама Галямова и Владимира Гейко, «если они с ними справятся».

Анна Капустина