Ословский торг

Так, договоренность президентов США и России о возобновлении поставок российского дизеля на мировой и американский рынок вызвала шок в Киеве и была воспринята европейскими союзниками Украины как «предательство» со стороны Вашингтона. Ситуацию для европейской группы поддержки Киева еще больше осложнил продолжающийся острый конфликт президента Трампа с Зеленским, в результате которого американская сторона, по разноречивой информации, замедлила передачу разведданных Украине. Кроме того, как сообщила накануне переговоров в Осло газета The Washington Post, администрация США до сих пор так и не одобрила передачу Киеву крупной партии ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, уже оплаченной европейскими союзникам по программе PURL.