Ословский торг
США, Украина и Европа договариваются об условиях украинского урегулирования
Спецпосланнник президента Трампа Стив Уиткофф 20 октября встретился в Норвегии с переговорщиками Украины во главе с президентом Зеленским и представителями европейских стран для согласования условий украинского урегулирования. После визита в Осло господин Уиткофф, как ожидается, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Возобновление переговорного процесса обусловлено новой ситуацией вокруг украинского конфликта. Она возникла после того, как президент Трамп отказался поддерживать Зеленского, а европейцы осознали: они больше не в силах предоставлять Украине то, что она просит.
Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прибыл в аэропорт норвежской столицы Гардермуэн во вторник днем. После переговоров в Осло, которые проходят в закрытом режиме, Уиткофф, как ожидается, отправится в Москву на переговоры с президентом Путиным.
На сей раз Уиткофф путешествует без своего напарника — зятя президента США Джареда Кушнера: тот заболел гриппом и остался дома, а в переговорах принимает участие по видеосвязи.
Срочная поездка главного американского переговорщика по Украине в Европу продиктована радикально изменившейся в последние дни динамикой украинского конфликта, что, судя по всему, и вынудило стороны договориться о немедленной встрече.
«Переговоры в Осло соберут вместе Украину, европейских союзников и США, которые попытаются согласовать мирное предложение для его передачи России»,— отметил накануне портал Axios, ссылаясь на представителя администрации США.
Участниками встречи в Осло стала украинская делегация во главе с президентом Зеленским, премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре, высокопоставленные представители стран E4, наиболее активно поддерживающих Украину (Британии, Франции, Германии, Польши), Евросоюза и НАТО, а также президент Финляндии Александр Стубб.
Стоящая перед участниками встречи в Норвегии задача — согласовать общий подход по Украине — выглядит крайне непростой, учитывая, что до последнего времени их позиции не только не сближались, а напротив, расходились все дальше.
Так, договоренность президентов США и России о возобновлении поставок российского дизеля на мировой и американский рынок вызвала шок в Киеве и была воспринята европейскими союзниками Украины как «предательство» со стороны Вашингтона. Ситуацию для европейской группы поддержки Киева еще больше осложнил продолжающийся острый конфликт президента Трампа с Зеленским, в результате которого американская сторона, по разноречивой информации, замедлила передачу разведданных Украине. Кроме того, как сообщила накануне переговоров в Осло газета The Washington Post, администрация США до сих пор так и не одобрила передачу Киеву крупной партии ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, уже оплаченной европейскими союзникам по программе PURL.
Накануне переговоров в Осло, 19 октября, президент Зеленский в беседе с группой американских законодателей выразил открытое недовольство действиями Вашингтона и потребовал скорейших поставок средств ПВО, а также возвращения к прежней политике поддержки Украины.
Главная же проблема в том, что Зеленский отказывался выполнить принципиальное для Москвы условие о полном выводе ВСУ из Донбасса. На эту проблему в интервью порталу Breitbart указал 19 октября госсекретарь США Марко Рубио. «Украина заявляет: “Мы не можем отдать оставшиеся 11% Донбасса, потому что эта линия обороны для нас является последней”. Таким образом, это лежит в основе этого конфликта. Сейчас существует множество других проблем, но в конечном итоге конфликт продолжается из-за этого»,— заявил Рубио.
Переговоры Уиткоффа с Зеленским в Осло также вряд ли можно назвать дружескими и доверительными. Ранее обвинивший президента Трампа в том, что тот «находится по неправильную сторону истории», в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану на прошлой неделе Зеленский также фактически обвинил советников Трампа в некомпетентности и политической ангажированности.
Не менее сложно администрации Трампа договариваться и со своими европейскими союзниками. Как заявила 19 октября на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью, ЕС отказался от предложения США возобновить закупки газа из России в рамках обсуждения украинского урегулирования и подтвердил свое намерение не отменять санкции против РФ.
«Наша позиция остается неизменной. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны»,— предупредила Пинью.
Официальное разъяснение Брюсселя последовало после того, как 18 октября газета The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что администрация США рассматривает возможность возобновления закупок российского газа европейскими странами в качестве одного из элементов будущего плана мирного урегулирования на Украине.
По данным газеты, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые огласили эту идею в Киеве в сентябре, в ходе переговоров с украинскими и европейскими официальными лицами. Как сообщила The New York Times, смысл американской инициативы состоит в том, чтобы рассмотреть возможность возобновления работы идущих через Украину трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу.
Однако, как заявила в Брюсселе представитель ЕК, европейские союзники видят смысл переговоров с США в том, чтобы договориться о «скоординированных санкциях» против России, возобновить американскую помощь Киеву и добиваться прекращения боевых действий на условиях Киева.
На уровне политической риторики продолжая отвергать условия мирной сделки с Москвой, предлагаемые США, европейские союзники Украины, впрочем, вынуждены признать, что их собственные возможности поддержки Киева в прежних объемах, необходимых для поддержания длительного противостояния, практически исчерпаны.
Как сообщила газета La Repubblica, запрос Зеленского о выделении Киеву дополнительных €70 млрд на 2027 год застал европейских чиновников врасплох. «Мы не знаем, где найти эти средства»,— заявил газете высокопоставленный представитель Европейского совета.
Еще одно признание сделал известный германский политик из правящей ХДС, председатель комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет. «Мы сделали все возможное. С моей точки зрения, простора для маневра нет»,— заявил Лашет, отвечая на вопрос журналиста о том, что еще могут сделать бундесвер или немецкая оборонная промышленность, чтобы подготовить украинскую ПВО к предстоящей зиме.
Комментируя переговоры в Осло, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что «в ближайшее время удастся организовать встречу и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных вопросов».
«Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательные, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков»,— отметил господин Песков.
Как сообщило агентство Reuters, темы обсуждения в Москве, предположительно, будут включать в себя не только Украину, но и вопрос об освобождении осужденного в РФ американского гражданина Стивена Хаббарда, воевавшего на стороне ВСУ.