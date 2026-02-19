Рустам Галямов назначен первым заместителем главы Екатеринбурга

Рустама Галямова назначили первым замглавы Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рустам Галямов будет курировать департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, департамент строительства, комитет административных органов, а также работу администраций всех районов.

Замглавы Екатеринбурга также переназначена Марина Фадеева. Она продолжит руководить работой департамента кадровой политики, департамента молодежной политики и международных связей, департамента организационного и документационного обеспечения, департамента информатизации, управления делами и отдела по делам архивов.

Помимо этого, замглавы Екатеринбурга назначен экс-министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев. Он будет курировать департамент благоустройства и департамент транспорта.

Восемь вице-мэров и восемь глав районов ушли в отставку после переизбрания Алексея Орлова мэром Екатеринбурга и с 10 февраля работают в статусе исполняющих обязанности. Глава города однако пояснял, что не планирует отставок и перезаключит трудовые договоры с большинством сотрудников.

Рустам Галямов до переназначения главы города работал в должности исполняющего обязанности первого вице-мэра. В январе он получил контроль над департаментом землепользования, комитетом административных органов и администрациями всех восьми районов города.

Анна Капустина