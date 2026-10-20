Подозреваемые в убийстве российских туристов в Таиланде признались в изнасиловании
Подозреваемые в убийстве российских туристов в Таиланде полностью признали вину
Двое граждан Таиланда, подозреваемые в убийстве сестры и брата из России, полностью признали вину, сознавшись в последних пунктах обвинения — изнасиловании и умышленном убийстве. Об этом сообщает местная газета Matichon.
По данным издания, заседание состоялось в провинциальном суде Паттайи. Во время слушания Тхонгчай Синин и Тхана Кыттхонг признались в умышленном убийстве, хотя еще недавно это отрицали. Что касается изнасилования потерпевшей, то первоначально этот эпизод отсутствовал в обвинении — его мужчинам предъявили 30 сентября. Об этом пункте обвинения стало известно на слушании 1 октября, когда в нем сознался первый подозреваемый. Его сообщник признал вину только сегодня.
Синину и Кыттхонгу предъявлены обвинения по девяти статьям УК, среди которых — хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, выдача себя за сотрудников полиции, разбой, лишение свободы, а также уничтожение тел с целью сокрытия обстоятельств смерти.
В момент оглашения признательных показаний мать погибших была в зале суда. Ее допустили к процессу в качестве соистца. Несмотря на полное признание вины, суд продолжит изучение доказательств. Допрос свидетелей назначен на 30 ноября.
Связь с 22-летней россиянкой и ее несовершеннолетним братом пропала утром 26 июля, когда они выехали из дома. Вскоре их мотоцикл нашли закопанным в районе старого кладбища. Подозреваемых задержали 31 июля. На допросе они заявили, что хотели похитить мотоцикл, однако им стали сопротивляться. Сначала они застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Тела погибших злоумышленники закопали в лесу на окраине Паттайи. Им грозит смертная казнь.