Подозреваемые в убийстве российских туристов в Таиланде признались в изнасиловании

По данным издания, заседание состоялось в провинциальном суде Паттайи. Во время слушания Тхонгчай Синин и Тхана Кыттхонг признались в умышленном убийстве, хотя еще недавно это отрицали. Что касается изнасилования потерпевшей, то первоначально этот эпизод отсутствовал в обвинении — его мужчинам предъявили 30 сентября. Об этом пункте обвинения стало известно на слушании 1 октября, когда в нем сознался первый подозреваемый. Его сообщник признал вину только сегодня.