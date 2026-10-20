ЕАЭС предупредил о падении ВВП Армении на 15% в случае выхода страны из союза
Если Армения выйдет из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ее ВВП может снизиться на 15,6%, или на $4,6 млрд. Это следует из доклада Евразийского межправительственного совета.
В докладе также отмечается, что при выходе Армении из ЕАЭС инфляция в республике вырастет на 14,9 п. п., а потребление в экономике снизится на 14,6% ($3,5 млрд). Совокупный экспорт товаров и услуг сократится почти на 42% ($6 млрд), совокупный импорт товаров и услуг — на 27% ($4,8 млрд).
На ЕАЭС приходилось 37,8% товарооборота Армении: 38% экспорта и 37,7% импорта, следует из доклада. Из документа следует, что в 2025 году Армения экспортировала в ЕАЭС продукцию агропромышленного комплекса на $439,6 млн. Если республика выйдет из ЕАЭС, то этот показатель может сократиться на $175,3 млн, или почти на 40%. Прогнозируется, что экспорт алкогольной продукции упадет на 50%, табачной — на 36,7%.
В декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. Лидеры Евразийского экономического союза, в том числе президент России Владимир Путин, призвали власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в ЕС или ЕАЭС. По мнению премьера республики Никола Пашиняна, стремление Армении вступить в ЕС не противоречит никаким договоренностям с ЕАЭС.