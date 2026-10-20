ЕАЭС предупредил о падении ВВП Армении на 15% в случае выхода страны из союза

На ЕАЭС приходилось 37,8% товарооборота Армении: 38% экспорта и 37,7% импорта, следует из доклада. Из документа следует, что в 2025 году Армения экспортировала в ЕАЭС продукцию агропромышленного комплекса на $439,6 млн. Если республика выйдет из ЕАЭС, то этот показатель может сократиться на $175,3 млн, или почти на 40%. Прогнозируется, что экспорт алкогольной продукции упадет на 50%, табачной — на 36,7%.