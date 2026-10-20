Торговля опережает финансы
В Душанбе прошел Совет глав правительств стран ШОС
По итогам состоявшегося 20 октября в Душанбе заседания Совета глав правительств государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписан пакет документов по развитию транспортного и инвестиционного сотрудничества. Как показала состоявшаяся в ходе заседания дискуссия, рост товарооборота между странами объединения пока не сопровождается сопоставимым расширением инвестиционных связей и развитием общей финансовой инфраструктуры, а сложности с трансграничными платежами и таможенным оформлением продолжают сдерживать взаимодействие бизнеса.
Товарооборот России со странами ШОС в 2025 году превысил 30 трлн руб., а за половину 2026 года к сопоставимому периоду вырос еще на 18%, сообщил на заседании Совета глав правительств этой организации премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что большинство расчетов уже осуществляется в национальных валютах и что правительства стран-участниц намерены продолжать упрощать экспортно-импортные операции и увеличивать в торговле долю товаров с высокой добавленной стоимостью.
Упрощение торговых процедур, судя по заявлениям сторон, действительно необходимо. На заседании представители сразу нескольких государств обратили внимание на то, что для бизнеса значение имеют не только новые транспортные маршруты, но и скорость прохождения границ, предсказуемость сроков доставки и возможность своевременно получить платеж.
Поспособствовать решению этой проблемы должна принятая по итогам встречи Концепция создания цифровой платформы ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Также сторонами подписаны еще два документа: план выполнения Программы торгово-экономического сотрудничества ШОС на 2026–2030 годы и Положение о банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности.
Предполагается, что цифровизация грузоперевозок повысит их эффективность и позволит сократить административные издержки.
Впрочем, для полноценной работы такой платформы странам предстоит согласовать национальные процедуры, обеспечить признание электронных документов и наладить обмен информацией между участниками перевозок.
О проблемах в этой сфере рассказал председатель правления делового совета ШОС Темир Сариев. Он предложил определить пилотный транспортный коридор с ускоренным прохождением грузов, а также ускорить переход в перевозках на электронные документы и сертификаты. Деловой совет организации также предлагает создать площадку для добровольной проверки надежности компаний и поиска деловых партнеров. Среди других инициатив — формирование портфеля из 100 совместных проектов, ориентированных на создание новых производств и развитие технологического сотрудничества.
Несмотря на расширение использования национальных валют, формирование общей финансовой инфраструктуры ШОС идет заметно труднее, чем развитие торговых связей. Созданное еще в 2005 году Межбанковское объединение ШОС пока не превратилось в полноценный многосторонний финансовый институт. Оно координирует кредитование совместных проектов банками стран-участниц, но не располагает собственным капиталом для их финансирования.
Создание отдельного банка развития ШОС обсуждается более десяти лет, однако все еще не решены вопросы о распределении долей и взносов государств, о механизмах предоставления средств и об организации расчетов.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф отметил, что реализовать финансовый потенциал ШОС «уже самое время». Иран выступает за расширение использования национальных валют во взаимной торговле, создание инструментов страхования экспорта и покрытия инвестиционных рисков.
О нераскрытом финансовом потенциале ШОС говорил и председатель организации премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзод. В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в его республику из государств—членов организации, составил лишь $350 млн. «Эти цифры свидетельствуют о колоссальном незадействованном потенциале нашего инвестиционного сотрудничества, который существенно уступает динамике торговых связей»,— сказал господин Расулзод.