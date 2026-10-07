«Единая Россия» рекомендовала отправить мэра Екатеринбурга в Совет федерации

Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области поддержит решение о наделении мэра Екатеринбурга, депутата Алексея Орлова, полномочиями члена Совета федерации РФ — представителя законодательной власти Свердловской области. Соответствующее решение одобрил президиум политсовета реготделения партии, рассказали «Ъ-Урал» участники заседания. Господин Орлов сменит в верхней палате российского парламента своего предшественника на посту главы Екатеринбурга Александра Высокинского, который руководил городом в 2018-2020 годах. В новом созыве бывшему сенатору достанется пост вице-спикера.

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Алексею Орлову 59 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 года служил в органах МВД, в 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска, в 2007-м — заместителя главы Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, первым заместителем губернатора. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в феврале 2021 года депутаты гордумы наделили его полномочиями главы города, в 2026-м переизбрали его на этот пост. Градоначальник заявлял, что намерен в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовский, начать строительство второй линии метро и оправдать доверие губернатора Дениса Паслера.

Алексей Орлов избрался в свердловское заксобрание по списку кандидатов «Единой России» по единому округу (возглавлял Кировскую тергруппу), который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 669 137 человек (42,26% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов между объединениями партия власти взяла 11 мест, КПРФ — пять (ее одобрили 304 478 уральцев; 19,23%), «Новые люди» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливая Россия» — два (152 795; 9,65%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.

Заксобрание рассмотрит вопрос о переходе Алексея Орлова в Совет федерации и прекращении его депутатских полномочий на своем первом заседании во вторник, 13 октября. В это же время гордума Екатеринбурга одобрит заявление градоначальника о досрочном уходе в отставку. После этого вакантный мандат депутата заксобрания достанется второму номеру в Кировской тергруппе партсписка «Единой России» — ректору Уральского федерального университета (УрФУ) Илье Обабкову.

Всего по итогам выборов «Единая Россия» увеличила фракцию в новом IX созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев