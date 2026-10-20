Spotify удалил 50 млн треков ИИ-слопа

Шведский сервис отметил: «Ранее в этом году мы внимательно проанализировали треки, которые слушатели пропускали, игнорировали или сообщали нам о нежелании их слушать. Выявилась четкая закономерность: такие треки неизменно оказывались тем, что можно охарактеризовать как "мусор" (slop) или спам». Как отмечается в заявлении Spotify, за последние шесть месяцев сервис внес несколько изменений в свою систему рекомендаций, чтобы исключить подобный контент и «сделать более заметной музыку, созданную настоящими артистами — людьми». «Наши редакторы придерживаются тех же принципов: они не включают в плейлисты материалы, которые классифицируются как "мусор" или спам. После внедрения этих изменений мы отметили заметное снижение числа жалоб со стороны слушателей на появление такого контента в рекомендациях»,— сообщила компания.