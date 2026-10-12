Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

Денис Паслер назначил Рустама Галямова врио мэра Екатеринбурга

12.10.2026, 13:59
Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении первого заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова временно исполняющим обязанности мэра, сообщил «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве. В областном департаменте информационной политики сообщили «Ъ-Урал», что не располагают соответствующей информацией. «Неизвестно, соответствует она действительности или нет»,— пояснили в ведомстве.
Рустам Галямов (справа)

Рустам Галямов (справа)

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рустаму Галямову 47 лет, он уроженец села Бухтал (Тюменская область). Начал трудовой путь с рядовых и инженерных должностей в строительной отрасли, в 2010 году был утвержден начальником производственно-технического отдела управы Ленинского округа Тюмени, в 2013-м — руководителем управления капитального строительства ХМАО. В 2015-м получил пост заместителя министра строительства Свердловской области, в 2016-м — заместителя руководителя Московского фонда капитального ремонта. В 2021 году перешел в администрацию Екатеринбурга на позицию вице-мэра: вначале курировал только строительный блок, с 2023 года в зону его ответственности вошла транспортная сфера, в 2024-2025 годах также контролировал ремонт дорог и благоустройство. С февраля 2026 года работает в должности первого вице-мэра, в конце сентября мэр Алексей Орлов утвердил его врио главы Екатеринбурга.

Господин Галямов сменил на руководящем посту Алексея Орлова, который управлял Екатеринбургом в должности мэра с февраля 2021 года. Градоначальник подал в отставку в связи с избранием депутатом законодательного собрания Свердловской области от «Единой России», в понедельник его заявление одобрила городская дума. Ожидается, что на первом заседании регионального парламента IX созыва экс-мэр будет наделен полномочиями члена Совета федерации — представителя законодательной власти Среднего Урала вместо главы Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александра Высокинского. В «Единой России» рекомендовали депутатам утвердить бывшего сенатора заместителем председателя заксобрания.

Василий Алексеев