Денис Паслер назначил Рустама Галямова врио мэра Екатеринбурга

Рустаму Галямову 47 лет, он уроженец села Бухтал (Тюменская область). Начал трудовой путь с рядовых и инженерных должностей в строительной отрасли, в 2010 году был утвержден начальником производственно-технического отдела управы Ленинского округа Тюмени, в 2013-м — руководителем управления капитального строительства ХМАО. В 2015-м получил пост заместителя министра строительства Свердловской области, в 2016-м — заместителя руководителя Московского фонда капитального ремонта. В 2021 году перешел в администрацию Екатеринбурга на позицию вице-мэра: вначале курировал только строительный блок, с 2023 года в зону его ответственности вошла транспортная сфера, в 2024-2025 годах также контролировал ремонт дорог и благоустройство. С февраля 2026 года работает в должности первого вице-мэра, в конце сентября мэр Алексей Орлов утвердил его врио главы Екатеринбурга.