Главные новости за 15 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
Завод ГК «Эфко» могут включить в перечень особо значимых инвестпроектов Воронежской области. Речь идет о производстве пищевых эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов на комплексе «Евдаково» в Каменском районе. Законопроект рассмотрел профильный комитет облдумы. Поддержку также предложили проектам АО «Воронежсинтезкаучук» и ООО «Кардаильский мукомольный завод».
Концессионер сетей водоснабжения и водоотведения Воронежа — ООО «РВК-Воронеж» — предложил передать ему еще объекты коммунальной инфраструктуры с платой из бюджета около 5 млрд руб. Такую новую концессионную инициативу компания направила властям.
Арбитражный суд Белгородской области завершил конкурсное производство в отношении ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод». В реестр требований кредиторов включили задолженность на 587,2 млн руб. Заявление о банкротстве предприятия белгородское ООО «Технологии и услуги» подало в июне 2020 года из-за долга за юридические услуги.
В Курске после капитального ремонта открыли железнодорожный вокзал. Здание серьезно пострадало в результате атаки ВСУ в 2023 году. По словам главы региона, вокзал восстановили, дополнив его современной инфраструктурой.
Аукцион по продаже липецкого «Елецкого дорожно-строительного управления № 3 признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена имущественного комплекса обанкротившегося ОАО составляла 155,4 млн руб. Процедура банкротства предприятия продолжается с 2018 года. Ее инициировало ООО «Спецстройдоставка» из-за долга в 3,5 млн руб. по договору поставки.
Промышленный технопарк «Три точки» в особой экономической зоне «Орел» планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года. Стоимость строительства и оснащения комплекса по проектно-сметной документации составляет 1,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.
Роснедра определили пользователя недр восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области за 627 млн руб. Аукцион в Рассказовском округе признали несостоявшимся, но с единственным претендентом заключат договор — это столичное АО «Сегмент».