США передали РФ список компаний, которые готовы закупать российский дизель
Новак: Минэнерго США передало РФ список готовых к импорту дизеля компаний
Минэнерго США передало российской стороне список компаний, готовых к импорту дизельного топлива из РФ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, комментируя дизельную сделку Москвы и Вашингтона.
«Сейчас буквально в это время идет проработка коммерческих условий, коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива в США... Очень плотная работа ведется с нашими американскими коллегами»,— сказал он в интервью «Вестям».
Господин Новак отметил, что Россия — один из мировых лидеров по поставкам дизеля на мировые рынки, и ранее доля российского топлива составляла около 10%. Ранее вице-премьер говорил, что Россия может увеличить экспорт до 3–3,5 млн т в месяц к концу 2026 и занять даже более 10% рынка.