«Эфко», «Сибур» и КМЗ могут войти в перечень особо значимых инвестпроектов Воронежской области
Срок реализации — 2024–2034 годы.
Первую очередь «Эфко» планировали запустить до конца 2025 года. «Ъ-Черноземье» направил в компанию запрос с уточнением, совершен ли этот запуск. На первом этапе хотели изготавливать шесть видов ингредиентов для пищевой и косметической промышленности, фармацевтики и с/х.
При выходе на проектную мощность предполагался выпуск более 8 тыс. т продукции в год, создание 50 рабочих мест.
Налоговые отчисления за десять лет компания оценивала в 1,6 млрд руб.
Параметры других очередей проекта не раскрыты.
ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. По рейтингу Infoline Food & Drink, в 2025 году выручка «Эфко» составила 344 млрд руб. Это одно из крупнейших производств масел, соусов, спецжиров, развивает сегмент растительных аналогов молочных и мясных продуктов. В начале 2026-го ГК анонсировала выпуск функциональных напитков Hi pro, сделанных на основе соевого белка собственного производства.
По данным Rusprofile, одно из основных юрлиц группы — АО «Эфко», зарегистрированное в Алексеевке Белгородской области, — в 2025 году нарастило выручку на 18%: с 46,4 до 55 млрд руб., а чистый убыток составил 574 млн руб. вместо прошлогодних до 495 млн руб. прибыли.
АО «Воронежский синтетический каучук» (ВСК) — одно из крупнейших российских предприятий по производству синтетических каучуков и СБС-полимеров (термоэластопластов). Входит в структуру ПАО «Сибур Холдинг», гендиректор — Вячеслав Золототрубов. По итогам 2025 года выручка ВСК составила 15,44 млрд руб., снизившись с 16,52 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль также сократилась — с 773,7 до 765,3 млн руб.
ООО зарегистрировано в 2016 году в селе Пески Поворинского района Воронежской области. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. Единственным учредителем является Бай-Али Шараниевич Атаев, гендиректор — Александр Владисенко. По итогам 2025 года выручка — 962,6 млн руб., чистая прибыль — до 12,4 млн руб.