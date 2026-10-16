«Эфко», «Сибур» и КМЗ могут войти в перечень особо значимых инвестпроектов Воронежской области

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. По рейтингу Infoline Food & Drink, в 2025 году выручка «Эфко» составила 344 млрд руб. Это одно из крупнейших производств масел, соусов, спецжиров, развивает сегмент растительных аналогов молочных и мясных продуктов. В начале 2026-го ГК анонсировала выпуск функциональных напитков Hi pro, сделанных на основе соевого белка собственного производства.

По данным Rusprofile, одно из основных юрлиц группы — АО «Эфко», зарегистрированное в Алексеевке Белгородской области, — в 2025 году нарастило выручку на 18%: с 46,4 до 55 млрд руб., а чистый убыток составил 574 млн руб. вместо прошлогодних до 495 млн руб. прибыли.