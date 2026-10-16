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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

«Эфко», «Сибур» и КМЗ могут войти в перечень особо значимых инвестпроектов Воронежской области

Завод ГК «Эфко» (ключевые активы — в Белгородской области) включили в перечень особо значимых инвестпроектов Воронежской области. Речь о производстве пищевых эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов на базе комплекса «Евдаково» в Каменском районе. Законопроект рассмотрел комитет Воронежской областной думы по бюджетной политике, налогам и финансам. Также поддержку предложили АО «Воронежсинтезкаучук» и ООО «Кардаильский мукомольный завод». Копия материалов есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно обновленному перечню особо значимых инвестиционных проектов объем инвестиций в проект составляет 2,1 млрд руб., что меньше первоначально заявленных параметров. Как сообщал «Ъ-Черноземье» в августе 2025 года, объем инвестиций в весь проект оценивался в 2,6 млрд руб.

  • Срок реализации — 2024–2034 годы.

  • Первую очередь «Эфко» планировали запустить до конца 2025 года. «Ъ-Черноземье» направил в компанию запрос с уточнением, совершен ли этот запуск. На первом этапе хотели изготавливать шесть видов ингредиентов для пищевой и косметической промышленности, фармацевтики и с/х.

  • При выходе на проектную мощность предполагался выпуск более 8 тыс. т продукции в год, создание 50 рабочих мест.

  • Налоговые отчисления за десять лет компания оценивала в 1,6 млрд руб.

  • Параметры других очередей проекта не раскрыты.

Планируемые к выпуску пищевые компоненты, по оценке «Эфко», «на 100% импортируются»: 39% поставок обеспечивает Китай, 23% — Индия, 13% — Дания. К 2029 году компания рассчитывала занять со своей продукцией 70% рынка РФ.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. По рейтингу Infoline Food & Drink, в 2025 году выручка «Эфко» составила 344 млрд руб. Это одно из крупнейших производств масел, соусов, спецжиров, развивает сегмент растительных аналогов молочных и мясных продуктов. В начале 2026-го ГК анонсировала выпуск функциональных напитков Hi pro, сделанных на основе соевого белка собственного производства.

По данным Rusprofile, одно из основных юрлиц группы — АО «Эфко», зарегистрированное в Алексеевке Белгородской области, — в 2025 году нарастило выручку на 18%: с 46,4 до 55 млрд руб., а чистый убыток составил 574 млн руб. вместо прошлогодних до 495 млн руб. прибыли.

АО «Воронежсинтезкаучук» (входит в «Сибур») включено в перечень с проектом строительства производства катализатора н-бутиллития в Воронеже. Объем инвестиций по документам парламентариев — 4,5 млрд руб., хотя годом ранее заявлялось значительно больше — 6,3 млрд руб. Срок реализации — 2022–2040 годы. Речь идет о создании не имеющего аналогов в России производства мощностью 350 т n-бутилития в год, необходимого для выпуска термоэластопластов.

АО «Воронежский синтетический каучук» (ВСК) — одно из крупнейших российских предприятий по производству синтетических каучуков и СБС-полимеров (термоэластопластов). Входит в структуру ПАО «Сибур Холдинг», гендиректор — Вячеслав Золототрубов. По итогам 2025 года выручка ВСК составила 15,44 млрд руб., снизившись с 16,52 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль также сократилась — с 773,7 до 765,3 млн руб.

ООО «Кардаильский мукомольный завод» (КМЗ) также попало в список особо значимых производств с проектом строительства мельничного комплекса по переработке зерна мощностью 600 т в сутки в Поворинском районе Воронежской области. Объем инвестиций — 1,9 млрд руб., срок реализации — 2025–2036 годы. Проект предполагает расширение деятельности предприятия и строительство нового мукомольного комплекса.

ООО зарегистрировано в 2016 году в селе Пески Поворинского района Воронежской области. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. Единственным учредителем является Бай-Али Шараниевич Атаев, гендиректор — Александр Владисенко. По итогам 2025 года выручка — 962,6 млн руб., чистая прибыль — до 12,4 млн руб.

Включение в региональный перечень особо значимых дает инвестору доступ к мерам господдержки. Одновременно законопроект меняет правила работы с такими проектами: вводится дополнительное основание для исключения из перечня — недостижение инвестором минимальных значений основных параметров бизнес-плана за последний год реализации. В этом случае договор о господдержке не расторгается в одностороннем порядке, а инвестор несет ответственность в виде частичного возврата мер поддержки пропорционально недостигнутым значениям. Из перечня параметров, подлежащих достижению, исключаются среднесписочная численность работников и выручка от реализации товаров и услуг; мониторинг сохраняется по объему инвестиций в основной капитал, налоговым платежам в консолидированный бюджет области и среднемесячной заработной плате.
Анна Швечикова