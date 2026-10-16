Активы обанкротившегося липецкого дорожника за 155 млн не продали с торгов
Аукцион по продаже главного имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление № 3» (ЕДСУ-3) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 155,4 млн руб. Как следует из сообщения на «Федресурсе», конкурсному управляющему предприятия Сергею Строганову удалось реализовать на торгах посредством публичного предложения лишь отдельные единицы техники и оборудования компании.
Непроданный единый лот включал промышленный комплекс, расположенный в городе Ельце Липецкой области. В состав имущества входили административное здание, склады горюче-смазочных материалов и запчастей, битумохранилища, бункеры для щебня, производственные мастерские, площадка под дробильно-сортировочную установку, мазутные резервуары, инженерные теплосети, трансформаторная подстанция, а также право аренды земельного участка площадью 23,7 тыс. кв. м.
Параллельно в рамках процедуры публичного предложения со снижением начальной стоимости конкурсному управляющему удалось реализовать отдельные единицы техники. В частности, грузовой автомобиль «КамАЗ» 2009 года выпуска ушел с молотка за 156,2 тыс. руб. при стартовой цене 223 тыс. руб. Покупателем машины, а также трактора «Беларус» (реализован за 226,1 тыс. руб. при начальных 344,8 тыс. руб.) стал Марат Болутов из Карачаево-Черкесской Республики. Два погрузчика В-140 выкупил Владимир Соломин из Орловской области, предложивший за каждую единицу техники по 165,8 тыс. руб. при изначальной стоимости 259,7 тыс. руб.
По данным Rusprofile, ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1993 году. Компания специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 3,8 млн руб. По собственным данным компании на 2017 год, 78,13% акций принадлежало на тот момент руководителю общества Алексею Симонову, по 4,72% — членам совета директоров Юрию Семянникову и Владимиру Коватеву, 1,42% — их коллеге Александру Крюкову. Господин Симонов руководил советом директоров и был последним главой компании до банкротства. В 2025 году ЕДСУ-3 отработало с нулевой выручкой и чистой прибылью 7,9 млн руб.
Процедура банкротства дорожной организации продолжается с 2018 года: ее инициировало ныне ликвидированное липецкое ООО «Спецстройдоставка» из-за долга в 3,5 млн руб. по договору поставки. В мае того же года Арбитражный суд Липецкой области ввел на предприятии наблюдение, а в сентябре 2019-го — внешнее управление. К апрелю 2020 года совокупная задолженность компании перед кредиторами достигла 396,2 млн руб. Конкурсное производство в ЕДСУ-3 открыли в январе 2021 года, а в 2025-м процедуру возглавил Сергей Строганов. 13 октября арбитраж продлил его еще на шесть месяцев, назначив следующее заседание по рассмотрению отчета управляющего на 7 апреля 2027 года.