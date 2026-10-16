Активы обанкротившегося липецкого дорожника за 155 млн не продали с торгов

Процедура банкротства дорожной организации продолжается с 2018 года: ее инициировало ныне ликвидированное липецкое ООО «Спецстройдоставка» из-за долга в 3,5 млн руб. по договору поставки. В мае того же года Арбитражный суд Липецкой области ввел на предприятии наблюдение, а в сентябре 2019-го — внешнее управление. К апрелю 2020 года совокупная задолженность компании перед кредиторами достигла 396,2 млн руб. Конкурсное производство в ЕДСУ-3 открыли в январе 2021 года, а в 2025-м процедуру возглавил Сергей Строганов. 13 октября арбитраж продлил его еще на шесть месяцев, назначив следующее заседание по рассмотрению отчета управляющего на 7 апреля 2027 года.